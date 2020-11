Norske fotballhelter minnes Maradona: – Han var en gud

Flere norske fotballhelter hyller Diego Maradona (60), som onsdag gikk bort etter hjertestans.

– KUNSTNER: Diego Maradona finter seg forbi italienske Claudio Gentile i VM i 1982. Foto: Scanpix / EMPICS

– Han er en av de aller største vi har opplevd. Det er det ingen tvil om. Han var et ikon, og et forbilde for mange. Han har vært uvurderlig for fotballen. En kunstner, sier Rune Bratseth til VG.

Han fikk møte Maradona i en kamp i Europacupen mot Napoli, og forteller at det var en spesiell opplevelse allerede da.

– Jeg hadde gleden av å få spille mot han, og det var noe ekstra. Vi slo ut Napoli, og det å se han i aksjon på nært hold, med den teknikken og det blikket var helt formidabelt. Han holdt på med noe annet enn oss andre, beskriver Bratseth om kampene med Werder Bremen mot Napoli i 1989.

HYLLER MARADONA: Rune Bratseth minnes godt da han møtte Maradona og Napoli på fotballbanen. Foto: HELGE MIKALSEN

Kjetil Osvold spilte mot Maradona og det argentinske landslaget i 1986. Foran 15.000 tilskuere på Ullevaal stadion avgjorde den norske midtbanespilleren kampen da han scoret det eneste målet.

– Han har hatt mange opp- og nedturer de siste årene. Han har nettopp blitt seksti år. Det er selvfølgelig trist at en så fantastisk god fotballspiller skal dø i så ung alder.

– Hvordan var det å spille mot ham i 1986?

– Han var en fantastisk fotballspiller. Da var han i god form, det var rett før VM. Han er nok absolutt den beste fotballspilleren jeg har spilt mot. Han var et gudbenådet talent, sier Osvold.

Selv fikk hadde han mye kontakt med den lille argentinske superstjernen i løpet av kampen, husker han.

– Da får du et inntrykk av alt han kunne: teknikk, overblikk og smartness. Man la merke til at han hadde noe eksepsjonelt sammenlignet med de fleste andre du har møtt.

DUELL: Kjetil Oslvold, i duell med argentineren, spilte mot nettopp Maradona på Ullevaal stadion. Foto: Hvaal, Morten

– Hvor god var Maradona da dere møtte ham?

– Han og Argentina vant VM to måneder etterpå. Det sier sitt.

For Osvold er Maradona helt oppe blant de aller best gjennom tidene. Han trekker frem navn som Pelé, Cruyff og Messi i samme ordelag som Maradona.

Også RBK-trener Åga Hareide husket kampen godt, og at argentineren ikke var spesielt fornøyd med de norske forholdene.

– Jeg husker hans kvaliteter og at han var oppgitt over Ullevaal stadion. Det var en dårlig bane, mente han. Så gikk han nok litt for halv maskin akkurat i den kampen, men han viste tegn på hvor god han egentlig er, forteller Hareide.

Erik Solér spilte også kampen i 86'. Minnet av Maradona har blitt ved ham.

– Jeg har hatt bilde av meg og han i peishyllen siden den gangen. Så jeg har på mange måter husket på ham hver dag, forteller 60-åringen, jevngammel med argentineren.

For Solér er Maradona nummer én gjennom tidene.

– Jeg sa nok hei og prøvde å bytte trøye, men fikk ikke tak i. Det er et av de fremste øyeblikkene fra karrieren min, nettopp fordi det var han. Han var i prinsippet en helt vanlig gutt som stjernehimmelen kom veldig fort på, og som sikkert hadde vanskeligheter og slet med sin berømmelse. Men for meg var han først og fremst spilleren, forteller han.

Vidar Davidsen (62) spilte på midtbanen for Norge mot Argentina, men har møtt den lille argentineren ved flere anledninger - blant annet på en tur med Norsk Tipping til Napoli.

– Han trente for seg selv, og satte opp en kunstig seksmannsmur. Han skrudde ballen rundt, over, med dupp, rett frem - prikket dem inn etter tur. Det er det råeste jeg har sett. Han var en gud i Napoli, mimrer Davidsen.

Det er erklært tre dager landesorg i Argentina etter Maradonas dødsfall.

– Det er som en kongelig eller en gud på jorda går bort. Det er rart å bruke betegnelsen gud, men han var en gud i Argentina, som levendegjorde den drømmen om å komme ut av slummen, beskriver Davidsen.

Ifølge Wikipedia har Maradonakirken - en religion dedikert til fotballlegenden - et sted mellom 120 000 og 200 000 medlemmer.

– Jeg tror ikke vi i Norge er i nærheten av å skjønne så stor han er i Argentina, sier Davidsen.

Han minnes et menneske som nådde de høyeste toppene, for så å falle ned i de dypeste dalene.

– Det var ikke uventet, men jeg synes det er veldig trist. Vi er vitne til at kanskje tidenes beste går bort, men som hadde et brutalt fall som viser hvor «gærnt» det kan gå for et menneske som havner i narkotikaens klør. Han levde et fantastisk, men tragisk liv, oppsummerer Davidsen.

Også Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen har beundret fotballspilleren Maradona.

– Det er trist å høre når folk dør. Jeg er jo så gammel at jeg har sett og beundret Maradona i flere år. Jeg har også møtt og hilst på han og jeg hatt mye med han å gjøre, forteller Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen til VG.

Han forteller også om da Maradona var i Norge i 2006 hvor han besøkte den argentinske legenden på hotellrommet. Drillo forteller om både en hyggelig person, men som hadde et hotellrom som også kunne beskrive livet til fotballegende, uryddig.

– Han er blant de aller aller største. Han kommer fra fattige kår, og det er det andre legender som har gjort også. På den måten minner han meg litt om Garincha, selv om han var en annen type spiller. Maradona var komplett, han kunne alt. Han hadde en spisskompetanse på mange områder, minnes Drillo, og legger til.

– Jeg vil gjerne treffe det mennesket som ikke har hørt om Maradona.

Også Kjetil Rekdal fikk møte Maradona da han var i Oslo i 2006. Han forteller at han ble satt ut da nyheten om Maradonas død kom.

– Han er jo ikke så gammel, så det er trist. Som fotballspiller var han en ener i sin tid. Han var en magiker på fotballbanen, forteller Rekdal.

Han minnes spesielt en hendelse som kjennetegner den argentinske fotballegenden.

– Jeg mener å huske da Napoli skulle møte Stuttgart i en kamp, og stadion var full. Da han varmet opp og det han drev med var et show for seg selv. Det har brent seg fast. Han drev et trikse-show ut av en annen verden før han skulle spille kampen, forteller Rekdal.