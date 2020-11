Også Joshua King med positiv coronatest

Nok en norsk landslagsspiller har testet positivt på corona. Nå har Joshua King (28) fått påvist viruset.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Det opplyser klubben Bournemouth på Twitter. Han er dermed den femte spilleren fra Lars Lagerbäcks opprinnelige tropp fra kampene mot Israel, Romania og Østerrike som leverer en positiv test etter samlingen i forrige uke.

Fredag formiddag gikk NFF ut med at de tre landslagsspillere Patrick Berg (Bodø/Glimt), Marius Lode (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg) har testet positivt på corona, og under selve samlingen ble det kjent at Galatasaray-proffen Omar Elabdellaoui fikk påvist smitte. Elabdellaouis positive test førte til at landslaget ikke reiste til bortekampen Romania, at samlingen ble avbrutt og nesten samtlige spillere dro hjem til klubbene – pluss at et nødlandslag ble stablet på bena til onsdagens kamp mot Østerrike.

Den ble gjennomført og endte 1–1.

VG har forsøkt å komme i kontakt med King tidligere i dag, men han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Celtic opplyser til VG fredag ettermiddag at både Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi har trent normalt denne uken og er tilgjengeglige for kamp i helgen etter å ha gjennomført flere negative tester. Simen Juklerød opplyser selv til VG at han er frisk og fin.