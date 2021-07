Liverpool sliter med å bli kvitt «tabbe-keeper»: – Interessen har vært minimal

Selv om Loris Karius (28) spilte for Liverpool for første gang på tre år, virker det ikke som keeperen har en fremtid på Merseyside. Han er uansett ikke lett å bli kvitt.

TILBAKE: Tirsdag spilte Karius sin første kamp for Liverpool på tre år. Her fra oppvarmingen før serieåpningen mot West Ham i 2018 – en kamp han satt på benken i. Det var forrige gang tyskeren var i en tellende Liverpool-tropp. Foto: ANDREW YATES / X03469

Tirsdag sto Karius for første gang mellom stengene i Liverpool-målet siden august 2018, da det endte 1–1 i en «mini-kamp» mot Wacker Innsbruck. Hans forrige tellende kamp for klubben endte i tårer i Champions League-finalen mot Real Madrid samme år etter to grusomme tabber.

Keeperen har tilbrakt de tre siste sesongene på utlån. Han har nå ett år igjen av kontrakten med Liverpool, men det er høyst usikkert om han blir i klubben.

– Tyskeren har ingen fremtid på Merseyside, og han vet det, skriver Theo Squires i Liverpool Echo.

– Interessen så langt har vært minimal, skriver Liverpool-korrespondent Neil Jones i Goal. – Liverpool har fremdeles ikke mottatt noen offisielle bud, selv om de er klar over potensiell interesse i Frankrike, Tyskland og Russland.

Mot Wacker Innsbruck, et østerriksk nivå to-lag, slapp Karius inn et baklengsmål det absolutt var mulig å gjøre noe med.

Etter tabbene i Champions League-finalen fikk Karius et par treningskamper den påfølgende sommeren. Etter en ny tabbe mot Tranmere Rovers ble Allison signert som ny førstekeeper, og Karius ble sendt på lån til Besiktas.

Der spilte han i to sesonger, før han tilbrakte forrige sesong på lån i Union Berlin. Der fikk han bare fem kamper.

Liverpool startet sesongoppkjøringen med to 30 minutters oppgjør mot Wacker Innsbruck og Stuttgart. Begge endte 1–1. Divock Origi scoret på straffe i den første, Sadio Mané utlignet i den andre.

Publisert Publisert: 20. juli 2021 19:29

