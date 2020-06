Slik såg det ut då Liverpool vann sitt første seriegull på 30 år: – Dette er den største dagen i mitt liv

Endeleg var «30 years of hurt» over for Liverbirds i Bergen.

Det kokte i andre etasje på Scruffy Murphy's då Chelsea sikra Liverpool seriegullet. Foto: Paul S. Amundsen

