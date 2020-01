Hareide mister assistenten til svensk storklubb

Jon Dahl Tomasson (43) erstatter Uwe Rösler som trener for svenske Malmö FF. Dermed mister Åge Hareide sin assistent på det danske landslaget.

Åge Hareide mister sin assistenttrener på det danske landslaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Det ble kjent på en pressekonferanse søndag.

Tomasson, som blant annet har spilt for Feyenoord og Milan, kommer fra jobben som Danmarks assistenttrener. Åge Hareide er landslagssjef for Danmark. Nå tar Tomasson over Hareides gamle jobb som Malmö-sjef.

– Jeg er stolt over å få jobbe med en klubb som Malmö FF. Her finnes fantastisk historie og engasjerte supportere, og man kjemper med FC København om å være best i Norden, sier Tomasson til klubbens hjemmeside.

Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson i fotball-VM i Russland i 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Erstatter Rösler

I desember valgte Malmö å avslutte samarbeidet med Rösler etter halvannet år med tyskeren som hovedtrener. Malmö endte på sølvplass i Allsvenskan forrige sesong etter en dramatisk innspurt. Håpet om gull levde helt inn i siste serierunde.

– Vi er fornøyde med den gode dialogen med det danske fotballforbundet som har gjort det mulig for Jon å forlate sin jobb som assistenttrener for Danmark et halvt år før kontrakten går ut, sier Malmös klubbdirektør Niclas Carlnén.

Stolt Hareide

Hareide og Tomassons kontrakt med det danske landslaget går opprinnelig ut etter EM, og det har lenge vært klart at de to ikke får fornyet tillit. Kasper Hjulmand tar over Hareides jobb og får med seg Morten Wieghorst som assistent.

Det danske fotballforbundet skriver på sin hjemmeside at Hareide ønsker Tomasson lykke til i Malmö. Nordmannen skal selv velge ut sin nye assistent.

– Malmö FF er en fantastisk klubb, og jeg håper at Jon får en bra og spennende tid i klubben. Vi har hatt et veldig bra samarbeid på herrelandslaget, og jeg er stolt over at Jon nå blir hovedtrener i en skandinavisk storklubb, sier Hareide.

