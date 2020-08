Rittlegen: Spurtkanon i kunstig koma etter skrekkvelt

Fabio Jakobsen spurtet om seier på første etappe i verdenstourrittet Tour de Pologne, men ble presset mot siden og veltet ut av løypa en meter før mål.

Publisert Publisert I dag 19:40

Fabio Jakobsen under Tour des Fjords i 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Den nederlandske QuickStep-rytteren spurtet om seier på første etappe verdenstourrittet i Polen, men ble presset mot siden av landsmannen Dylan Groenewegen og veltet ut av løypa en meter før mål.

Jakobsen stupte over reklameskiltet og traff en funksjonær som sto på siden av målseilet. Både Jakobsen og funksjonæren pådro seg alvorlige skader og ble fløyet til sykehus.

Senere onsdag kveld kom det meldinger i polske medier om at rittlege Barbara Jerschina har sagt at Jakobsen har fått en alvorlig hodeskade og har mistet mye blod. Skadene skal være livstruende, ifølge TV 2, som viser til de polske mediene.

23-åringen er ifølge rittlegen lagt i kunstig koma. Det sier hun til TV-kanalen Polsat Sport.

Meldingene er ikke bekreftet av Jakobsens lag ennå. De har varslet at de vil komme med oppdateringer når de har det.

Her går det galt. Foto: Skjermdump fra Eurosport Norge

Ble diskvalifisert

Groenewegen veltet også, men han krysset mållinjen som førstemann og ble først utropt til etappevinner. Noen timer etterpå ble han diskvalifisert for sin kjøring på oppløpet, og Jakobsen ble stående som etappevinner.

Groenewegens oppførsel på oppløpet fordømmes av flere. Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) skriver i en pressemelding at handlingen hans var «uakseptabel» og at de vil opprette en disiplinærsak mot ham.

Jumbo-Visma har tatt til Twitter for å kommentere hendelsen. De skriver at «velt som dette ikke burde skje», og at tankene deres går til Jakobsen og de andre involverte.

Videre beklager de hendelsen og skriver at de vil diskutere hendelsen internt før de kommenterer saken ytterligere.

Jakobsen så ut til å være på vei forbi landsmannen da Groenewegen styrte ut mot siden og blokkerte ham. Duellen utløste flere stygge velt blant rytterne som var involvert i spurten i Katowice etter åpningsetappen fra Chorzów.

– Det er en av de verste veltene jeg har sett på lang tid, sa Eurosport-kommentator Theis Magelssen.

Dylan Groenewegen var involvert i velten. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Jasper Philipsen fra UAE-laget stupte over Groenewegen, men pådro seg ifølge laget sitt bare skrubbsår. Verre gikk det med Marc Sarreau (FDJ) og Damien Touzé (Cofidis), men de var begge ved bevissthet da de ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser og behandling.

Ulykken skjedde på dagen ett år etter at belgiske Bjorg Lambrecht døde etter å ha veltet inn i en kulvert under en etappe i fjårårets utgave av Tour de Pologne.

– Forferdelig

Sarreau var toer over mål på etappen og ble også stående med 2.-plass. Philipsen ble nummer fire og Touzé nummer sju.

Groenewegen er kaptein for norske Tobias Foss i Jumbo-Visma-laget. Foss er eneste norske deltager i rittet.

Tour de Pologne er det første etapperittet i verdenstouren etter koronaviruspausen. Det varer til søndag.

(NTB/100 % Sport)