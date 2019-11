Sommeridrettssjefen før OL: – Jeg har båret på en drøm

Marit Breivik førte Norge til OL-gull i håndball. Før sommerens leker i Tokyo er det én spesiell tanke som opptar henne.

Marit Breivik er sjefen for sommeridrettene på Olympiatoppen. Hun har noen drømmer. Erik Johansen/NTB scanpix

250 utøvere, trenere og leder hadde Tokyo-samling på Ullevaal mandag. De fleste av dem blir å finne i Japan til sommeren, enten i OL eller Paralympics. Mye skal være på plass før det.

Breivik, som er sommeridrettssjef og således ansvarlig for at Olympiatoppen er tett på de aktive, forteller at hun er opptatt av dette:

– Jeg har båret på en drøm, både da jeg var landslagstrener selv og da jeg begynte i jobben i Olympiatoppen. Det er å få med både herre- og damelag i håndball til OL. Det har aldri skjedd tidligere, men det ligger nærmere an til det enn noen gang.

Fikk selv OL-gull

Håndball har en stor plass i hjertet til den tidligere landslagssjefen på kvinnesiden, hun som ledet Norge til 13 internasjonale medaljer i sin regjeringsperiode.

Nå har hun overoppsynet med sommeridrettene og trolig for nærmere hundre aktive fra 20 idretter mulighet til å konkurrere i Tokyo. Men ingen av håndballagene er kvalifisert foreløpig.

Mens herrene for første og siste gang deltok i OL i 1972, OL-debuterte kvinnene i Seoul i 1988.

Breivik var aldri med på OL som aktiv, selv om hun fikk med seg 139 landskamper. Som trener ble det OL-bronse i Sydney i 2000 og OL-gull i Beijing i 2008. Det ble høydepunkt på en lang og god karriere der Breivik i løpet av 15 år bidro til at Norge fikk 13 internasjonale medaljer.

Fakta OL og Paralympics 2020 OL går fra 24. juli til 9. august. Blir de 32. sommerleker. Omtrent 11.000 utøvere. Norges mål er 8 medaljer. Paralympics går fra 25. august til 6. september. Blir de 16. sommerleker. 4400 utøvere deltar. Norges mål er 12 medaljer.

Camilla Herrem (t.v.) og Stine Bredal Oftedal håper å kunne juble for en OL-plass. Her jubles det for seier i firenasjonersturneringen i Stavanger i september. Vidar Ruud/NTB scanpix

Er sterke i troen

Nå gjør kvinnene et nytt forsøk allerede i det kommende VM i Japan. Tirsdag drar kvinnelandslaget til precamp i Fukuoka. Der skal flertallet av sommeridrettene også ha sin precamp til sommeren, én times flytur fra Tokyo.

– Vi har troen på at vi skal klare det. Norge har et bra lag, sier strekspiller Kari Brattset Dale.

Hun holder daglig til i ungarske Györ, men ser frem til å komme i gang med trening før første VM-kamp mot Cuba 30. november. VM foregår i Kumamoto.

For å komme til Asia igjen til sommeren, må laget enten ta VM-gull (direktebillett) eller komme inn blant de syv beste i mesterskapet. Det gir OL-kvalifisering i mars.

Marit Breivik sammen med toppidrettssjef Tore Øvrebø. Utøvere med OL-håp stilte på Ullevaal mandag, for å bli kjent med hverandre, og få mer kunnskap om hva som kreves fremover. Erik Johansen/NTB scanpix

Får sjansen på hjemmebane

Landslagstrener for mennene, Christian Berge, var til stede på Ullevaal, selv om flertallet av hans spillere er spredt i mange klubber i Europa.

EM på hjemmebane i januar blir laget første mulighet til å ta OL-plass neste år.

– For å få OL-billett der, må vi enten ta EM-gull eller komme til EM-finalen mot allerede OL-klare Danmark (verdensmestre).

Han forteller at neste sjanse er OL-kvalifisering i april i en gruppe på fire lag, der to tar OL-billett.

– Jeg har samme drøm som Marit, at vi skal få til dette, sier Berge og legger til:

– Men vi kan ikke ta noe for gitt. Laget skal være i form og skadefritt.

Berge samler sin tropp 1. januar før EM der Norge spiller i Trondheim i innledningen.

Christian Berge har som mål å føre laget til OL Vidar Ruud/NTB scanpix

Én av de beste i klassen

Allerede for seks-syv år siden dro representanter fra Olympiatoppen til Tokyo for å se på OL-mulighetene neste år. Målet var blant annet å finne hotell til de akkrediterte som ikke får adgang til OL-landsbyen, og de idrettene som ikke vil være akkurat der. Det gjelder som eksempel roerne, som ønsket å bo nærmere arenaen der deres idrett skal finne sted.

Olympiatoppen er kjent for å være tidlig ute, akkurat som USA. Dermed sikrer man seg gode tilbud som kommer de aktive til gode. Dessuten ble det bestemt at precamp skal finne sted i Fukioka.

– Sverige har ofte brukt det stedet, og vi skal ha precamp med dem, opplyser Marit Myrmæl, som er leder av olympisk avdeling på Olympiatoppen.

Hun tror det blir nærmere 200 aktive, trenere og ledere i Tokyo.