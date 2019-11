Lillestrøm lever farlig etter nytt tap: – Blir en krig de siste kampene

Nedrykksspøkelset lever i beste velgående på Åråsen etter at Stabæk tok med seg alle poengene hjem.

Skuffede Lillestrøm-spillere etter tapet mot Stabæk. Christoffer Andersen / NTB scanpix

Lillestrøm – Stabæk 1–3

Dermed er det kun to poeng som skiller LSK fra lagene under nedrykksstreken før Eliteseriens to siste runder.

Nedrykksstriden ligger an til å bli et drama, ikke bare i Lillestrøm. Strømsgodset ligger under streken med 26 poeng, mens Mjøndalen ligger på kvalifiseringsplass med 27 poeng. Deretter følger Sarpsborg med 28, mens Tromsø og LSK har ytterligere ett poeng.

– Vi får gratulere Stabæk. De var et bedre lag i dag og var bedre enn oss i de fleste av spillets faser. Men for oss var det et tungt tap. Vi får slikke sårene og hvile noen dager, før det blir en krig de siste to kampene, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eurosport etter kampen

I seriens to siste kamper møter LSK to lag som ligger under dem på tabellen, Ranheim og Sarpsborg 08.

– Vi har alt i egne hender, men vi må vinne fotballkamper. Og det har vi ikke gjort på en stund, sa Lennartsson.

To mål på to minutter

LSK var på jakt etter sin første trepoenger siden 25. august, men måtte innse at det ikke ble seier denne gangen heller.

Ola Brynhildsen og Oliver Edvardsen scoret med to minutters mellomrom i første omgang og sørget for at bærumslaget gikk til pause med tomålsledelse.

Det første målet kom da Stabæk spilte seg gjennom vertenes forsvar etter 24 minutter. Angrepet endte med at Brynhildsen koblet inn turboen og fosset gjennom Lillestrøm-forsvaret. Alene med Marko Maric i målet var 20-åringen klinisk.

To minutter senere var det Edvardsen som fikk sjansen alene med LSK-keeperen. Igjen måtte Maric hente ballen ut av nettmaskene.

LSK-keeperen reddet straffe under søndagens eliteseriekamp mot Stabæk, men gjestene vant likevel kampen 3–0. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Straffebom

Stabæk burde ha økt til 3–0 kort tid etter pause, men Emil Bohinens forsøk fra straffemerket ble reddet av en god Maric i LSK-buret.

Begge lag skapte flere gode sjanser, og for hjemmelaget kom spesielt Daniel Gustafsson og Thomas Lehne Olsen til store muligheter.

Men etter 64 minutters spill punkterte Kasper Junker kampen da han satte ballen bak Maric fra kort hold. Igjen var Brynhildsen involvert. Lysluggen avsluttet mot korthjørnet fra 16 meter, men Maric måtte gi retur. Den var Junker først på.

Bengalske lys på Åråsen under eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Stabæk søndag. Gjestene vant 2–0. Christoffer Andersen / NTB scanpix

Trøstemål

Lillestrøm fikk til slutt sitt trøstemål. Denne gangen var det Stabæk-keeperen som måtte gi retur, og Aleksander Melgalvis var først på den.

Dermed slapp Stabæk inn sitt første eliteseriemål siden 23. september, men vant kampen 3–1. Stabæk-trener Jan Jönsson mener laget hans leverte en solid kamp.

– Jeg er fornøyd med mange av prestasjonene i dag, sa Stabæks svenske trener.

Om ikke selve kampen var et fyrverkeri, fyrte begge lags supportere opp bluss umiddelbart etter avspark og viste at den siste tidens pyrodebatt ikke har begrenset bruken.

Stabæk tar imot Mjøndalen neste runde, før de avslutter serien borte mot Tromsø.