Zuccarello med assist og første seier: – Min beste kamp her

Mats Zuccarello karakteriserte de første kampene som «katastrofe». Tirsdag var han med på sin aller første seier for sin nye klubb.

Mats Zuccarello kjempet seg til en assist i nattens seier for Minnesota Wild. Alle tre målene kom i den første perioden. Klaudia Lech

Øyvind Nordli

MINNESOTA WILD - EDMONTON OILERS 3–0

Saint Paul, Minnesota, USA (Aftenposten): Den norske NHL-stjernen hadde stått over de fire siste kampene for sin nye klubb, Minnesota Wild. Etter kampen mot Pittsburgh Penguins (4–7) lørdag 12. oktober, hadde en lyskestrekk og vond rygg satt ham ut av spill.

Natt til onsdag norsk tid var han tilbake på isen med sin aller første seier i ny klubbdrakt.

– Dette var den beste kampen jeg har spilt her, sier Zuccarello i garderoben til Aftenposten.

– Kjente du noe til skadene?

– Jeg følte at jeg ikke har vært i kampsituasjon på en stund, men det gikk bra. Seieren gir selvtillit.

– Og du fikk din første assist på 1–0-scoringen.

– Ja, det var deilig. Hele laget spilte bra mot en tøff motstander. Utrolig bra fra start til slutt.

Zucca kunne glise bredt etter assist og første seier i sin nye klubb. Klaudia Lech

To seire på rad

Minnesota Wild lå på bunn i sin divisjon i NHL og hadde vunnet kun to av seks kamper før nattens møte med canadiske Edmonton Oilers, som lå i motsatt ende av tabellen.

Men på isen i Excel Energy Center ble det rollebytte.

Etter 12 minutters spill av førsteperioden, gikk Minnesota Wild opp i 1–0 ledelse mot favoritten. Zuccarello slo pucken til Jordan Greenway. Han forsøkte å avslutte på mål, men returen satte canadieren Eric Staal inn. Men kanskje enda viktigere med norske-brillene på, Mats Zuccarello fikk sitt første poeng for sin nye klubben etter en assist.

Fakta National Hockey League (NHL) tirsdag, grunnserien: Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 4-2, Buffalo Sabres – San Jose Sharks 4-3 e.f., Florida Panthers – Pittsburgh Penguins 4-2, New York Rangers – Arizona Coyotes 2-3 e.f., Detroit Red Wings – Vancouver Canucks 2-5, Minnesota Wild – Edmonton Oilers 3-0, Nashville Predators – Anaheim Ducks 6-1, Winnipeg Jets – Los Angeles Kings 2-3, Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights 1-2 e.str., Calgary Flames – Washington Capitals 3-5.

Zucca jubler for et av Wilds tre mål i nattens kamp. Klaudia Lech

Så gikk det ett fattig minutt. Ny scoring av Staal - med Zuccarello på isen. Og som om det ikke var nok, hjemmelaget fortsatte med spilleovertak og en ny nettkjenning. Denne gangen var det Brad Hunt som scoret for hjemmelaget.

3–0 og da var det ganske Wild på tribunen også. Selv om det ikke var fullsatt. Og det er nytt for «norske» Minnesota, som liker å kalle seg for «State of hockey» på grunn av den enorme interessen for sporten.

Lagets verste sesongstarten siden 2000/01-sesongen, har faktisk gått utover publikumsinteressen. Under søndagens 4–3 seier mot Montreal Canadiens, ble en imponerende rekke på 243 utsolgte hjemmekamper knust. For første gang siden 2013 var ikke hjemmearenaen utsolgt.

Tirsdag var det heller ikke fullt, men seieren vil garantert friste hjemmefansen tilbake.

Zuccarello ble belønnet med tre stjerner for sin innsats i nattens kamp. Klaudia Lech

Tre stjerner til Zuccarello

I midtperioden måtte hjemmelaget gjør et keeperbytte som skapte en viss usikkerhet. Devan Dubnyk fikk hard medfart etter å ha truffet isen med bakhodet. Men erstatter Alex Stalock holdt buret rent for pucker.

Minnesota Wild fortsatte å være det førende laget ut kampen og vant fortjent 3–0. Zuccarello fikk bra med spilletid, og han var nær ved å score halvveis i andre periode.

Etter kampen fikk han tre stjerner som en av lagets tre beste spillere.

– Nå har vi to seire på rad, og de er viktige foran tøffe kamper som venter, sier Zuccarello.

Oppturen smakte nok godt for Zuccarello, som tidligere denne måneden kom med en knallhard dom over egen innsats i sesongstarten. Han kalte egne prestasjoner for «fryktelige».

Allerede torsdag reiser han og laget for å møte Nashville Predators borte.