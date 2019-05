Norge knuste Sverige før skjebnekampene mot Hviterussland.

NORGE – SVERIGE 36–20 (18–10)

527 dager.

Det er tiden som har gått siden Nora Mørk (28) spilte sin forrige landskamp tilbake i desember 2017. Den gang tapte Norge mot Frankrike i EM-finalen.

To måneder etter tapet fikk hun en alvorlig skade i kneet under en klubbkamp for sitt daværende lag Györ.

I treningskampen mot Sverige i Nadderud Arena var hun tilbake.

– Det var litt rart, men veldig gøy. Jeg følte det var surrealistisk, sier Mørk til TV 2 etter kampen.

Norge feide svenskene av banen og vant til slutt 36–20. Det er den største seieren over svenskene noen gang, ifølge NTB.

– Det har vært tøft. Det betyr mye å komme tilbake og få lov til å spille i Oslo. Det å være tilbake utpå banen gjør all dritten verdt det. Jeg er glad jeg er tilbake, sa Mørk til TV 2 før kampen.

Fakta: Norge – Sverige 36–20 (18–10) 2100 tilskuere Norge: Silje Solberg, Andrea A. Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 6, Silje Waade 1, Nora Mørk 1, Malin Aune 2, Kari Brattset 1, Vilde M. Ingstad 6, Moa Högdahl 1, Marit Jacobsen 3, Ingvild Bakkerud 3, Camilla Herrem 3, Sanna Solberg 2, Marta Tomac 5, Tonje Enkerud 2. Toppscorer Sverige: Linn Blohm og Anna Lagerquist, begge 4. Utvisninger: Norge 1 x 2 min., Sverige 2 x 2 min. Dommere: Karina Christiansen/Line Hansen, Danmark. X

Storspilte i comebacket

11 minutter og 35 sekunder sto det på klokka i det hun entret parketten for første gang i kampen.

Etter tre målgivende pasninger kom endelig den første scoringen noen minutter senere.

Mørk fintet seg fri og avsluttet på nydelig vis til 12–9 favør Norge.

Deretter løp hun smilende fra øre til øre tilbake til benken. Det var liten tvil om at det betydde mye for henne å være tilbake med flagget på brystet.

– Det var ålreit å få inn den. Jeg hadde bestemt meg for å ikke fyre løs i dag, men spille meg litt inn. Det gikk ganske bra, sier Mørk.

Mørk fortsatte å servere lagvenninnene og bidro sterkt i det offensive spillet.

Halvveis ledet Norge 18–10.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Skjebnekamper om VM-billett

Utover i andre omgang ble det langt mindre spilletid på CSM Bucuresti-spilleren. Før kampen hadde landslagssjef Thorir Hergeirsson varslet at Mørk skulle «matches» forsiktig.

Det stoppet derimot ikke Norge fra å fortsette storspillet. Raske kombinasjoner og kontringer i fleng var oppskriften.

Emilie Hegh Arntzen og Vilde Ingstad ble Norges toppscorere med seks mål hver i 36–20-seieren

Dermed ble det en god gjennomkjøring før to skjebnekamper venter. Allerede fredag spilles den første av to playoffkamper mot Hviterussland for håndballjentene. I potten ligger en VM-billett.

Fem dager senere skal alt avgjøres i Sotra Arena i Bergen.

– Jeg tror det handler om å konsentrere oss og gjøre det vi skal, så skal vi ta Hviterussland. Jeg synes ikke Sverige er en målestokk i dag, det synes jeg ikke var godt nok. Det ble veldig lett, sier Mørk.

VM-sluttspillet starter i Japan 30. november.