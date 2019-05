I 2010 ønsket Pål Arne «Paco» Johansen (42) å finne ut hva som manglet for at norske fotballherrer skulle komme til mesterskap. Ni år senere leder han et norsk U20-lag som er i VM for første gang på 26 år.

– Det er rolig før stormen nå. Vi er godt forberedt, sier «Paco».

Aftenposten møter U-landslagstreneren få dager før avreise til Polen. 24. mai spiller U20-landslaget for menn den første VM-kampen mot Uruguay.

U20-gutta er et landslag som på mange måter viser at «noe» er på gang i norsk herrefotball. For bare noen år siden var situasjonen i norsk toppfotball en helt annen.

Da Norge var på toppen av bunnen

I 2009 ble «Paco» i regi av Norsk Toppfotballsenter og NFF engasjert til å lede prosjektet «Verdens beste».

– Målet var å se hva som kjennetegnet sammenlignbare nasjoner som gjorde det «uforholdsmessig» mye bedre enn oss, forklarer han.

I prosjektet ble landslagene delt inn i tre kategorier:

«Built to last», «Good to great» og «How the mighty fall», og sammenlignet resultatene de siste 17 årene.

Konklusjonen var nedslående.

Fra 1990- til 2000-tallet var Norges resultatutvikling den mest negative av alle landslag i verden. Norge toppet den uhyggelige listen «How the mighty fall».

Fakta: Norske mesterskapslag for herrer 2000–2010 A-landslaget: Deltok i 1 av 6 mesterskap (EM 2000). U21: Deltok i 0 av 6 mesterskap. U19: Deltok i 3 av 14 mesterskap (EM i 2002 (vertsnasjon), 2003 og 2005). U17: Deltok i 0 av 14 mesterskap. Samlet deltagelse: 4 av 40 mulige mesterskap.

– Alle snakket om nedturen på 2000-tallet. Dette var i 2010, så det var en veletablert sannhet. Hele tiden var spørsmålet om det var det som var normalt. Var det på 90-tallet mot normalen?

I 1995 var Norge på annenplass på FIFA-rankingen – i 2010 en mygg i fotballjungelen.

For å finne svaret på hva som var «normalt», ønsket de å finne forutsetningene til europeiske nasjoner for å gjøre det bra i fotball.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Fikk ikke ut potensialet

– Vi fant ut at det er ikke forutsetningene det står på. I Europa er det ikke mange land som har bedre forutsetninger enn oss, sier «Paco» med overbevisning i stemmen.

Kun Tyskland, Frankrike og England hadde bedre forutsetninger enn Norge til å lykkes på A-lagsnivå. I teorien skulle Norge kvalifisert seg til hvert eneste mesterskap.

Resultatet var overraskende.

– Men vi fant også ut at forutsetningene er bare halve sannheten. Den andre delen er hvordan vi jobber. Konklusjonen var at om vi jobber mye bedre, så har vi forutsetningene med oss. Det var ikke at vi er for få eller at det snør og sånn. Vi måtte jobbe bedre, sier han og slår litt i bordet som for å mane til arbeid.

Fakta: Slik spiller Norge U20-VM 24. mai: Norge – Uruguay 27. mai: Norge – New Zealand 30. mai: Norge – Honduras

Før «Paco» i 2017 takket ja til jobben som U-landslagstrener, hadde han trenerjobber i blant annet Italia og Polen. Funnene fra 2010 ble direkte avgjørende for at han valgte å flytte hjem igjen.

– Det var inspirerende for meg å finne ut at vi faktisk har muligheten til å være ganske bra i fotball. Det hadde vært mer nedslående å finne ut at det var litt sånn det var «meant to be». Det er litt av grunnen til at jeg har kommet tilbake og har lyst å jobbe her. At jeg ser vi har muligheter til å få til ting her i Norge.

Var blant de dårligste i Europa på aldersbestemte tiltak

Spørsmålene ble nå: Hvordan får man ut forutsetningene i resultater? Hvordan kan Norge jobbe bedre og hardere?

– Et veldig tydelig funn var at vi spiller for få aldersbestemte landskamper. Her gjorde Nils Johan Semb, litt i det stille, en formidabel jobb.

Med Semb som toppfotballsjef doblet Norge antall aldersbestemte landskamper i perioden 2010–2018 fra 60–70 til rundt 140 kamper.

– Det var noe av det første jeg satte søkelyset på da jeg kom inn i den rollen. Vi var blant de dårligste landene i Europa på tiltak mot aldersbestemte landslag på den tiden, sier Semb.

Et annet av tiltakene «Paco» trekker frem, er Toppfotballsenterets akademiklassifisering. 300 millioner skal investeres i unge spillere fra 2017 til 2023.

– Det har ført til at vi har ca. 200 som jobber på heltid med spillerutvikling i de 32 toppklubbene. Det er ikke mange år tilbake før det tallet var en og tosifret.

Endringen til et mer spisset seriesystem i 2017 har også hatt en positiv effekt, mener han.

– Unge spillere har nå en naturlig stige med større matching. Når vi reiser til VM kan vi stille en ellever der de fleste har spilt fast i Eliteserien eller 1. divisjon, og har gjort det en stund.

– Når ser vi smitteeffekten over til A-laget?

– Snittalderen i VM og EM-sluttspill er 27 år. Det er syv år til for dem som skal til U20-VM. Det var en stund mellom Paul Pogba vant U20-VM, til han vant og scoret i VM-finalen.

Fem år og to dager. For å være helt nøyaktig.