De som har meldt overgang til Magnus Carlsens nye klubb Offerspill, må representere sin tidligere klubb hvis de vil spille sjakk-NM.

I slutten av juni ble det klart at Magnus Carlsen har startet en egen sjakklubb, Offerspill SK. Men nå viser det seg at de nye medlemmene, som har meldt overgang fra andre klubber, ikke får representere klubben i årets NM.

Dette reagerer Magnus Carlsen på i et Facebook-innlegg.

«Gir det mening at spillere representerer klubber de ikke lenger er medlem i? Vi skjønner godt at dere ikke ønsker/tør å bruke hjemmel i regelverket til å nekte store deler av eliteklassen deltakelse, men da er det sånn vi ser det, bedre å følge forespeilet praksis og faktisk la spillerne representere sin nye klubb», skriver han.

Vi har vært i kontakt med styret i Offerspill, men de har ikke noen kommentar utover det som står i Facebook-innlegget til Carlsen.

– Tåpelig

Han får støtte av Bengt-Arne Jørgensen. Han er en av dem som har meldt overgang til Offerspill. Da han meldte seg på for et par dager siden, fant han ut at han må representere sin tidligere klubb Molde.

– Jeg syns det er tåpelig å ikke få spille for den klubben jeg er medlem av. Det er irriterende, selv om jeg er stolt av å spille for Molde også, sier Jørgensen, som meldte overgang til Offerspill fordi han støtter dem i Kindred-saken og ønsker å spille under deres navn.

Johan-Sebastian Christiansen er en av Norges beste sjakkspillere, og en av dem som meldte overgang til Offerspill. Nå må han representere Vålerenga under NM.

– Dette er veldig leit og det føles som at Reglementsutvalget kun vil bruke reglene for å ødelegge for oss som har gledet seg til å representere vår nye klubb, skriver Christiansen på Facebook-innlegget til Magnus Carlsen.

Regelen

Årsaken til at de ikke får representere Offerspill SK er denne regelen fra Norges sjakkforbund:

«Spillere som er hovedmedlem i en klubb i forbundet, kan ikke representere noen annen klubb i forbundets arrangementer uten at skriftlig melding om overgang er sendt krets og forbund gjenpart til den klubb hvor spilleren tidligere var hovedmedlem. Denne meldingen må være undertegnet av spilleren og styret i den nye klubb, og må være mottatt av NSF senest 4 uker før arrangementet.»

Overgangene til Offerspill kom inn mye mindre enn fire uker før NM som starter i helgen.

– Endrer ikke avgjørelsen

Generalsekretær i Norges sjakkforbund, Geir Nesheim, forteller at Reglementsutvalget i forbundet fikk en henvendelse fra Larvik, som skal arrangere NM.

– Reglementsutvalget fattet en kjennelse etter å ha sjekket reglementet. Der står det at spillere kan representere sin nye klubb fire uker etter overgangen. Reglementsutvalgets uttalelser kan ikke ankes. Det er derfor opp til dem om avgjørelsen skal endres, sier Nesheim.

Hans Olav Lahlum er leder i NSFs reglementsutvalg. Han sier det ikke var noen tvil om avgjørelsen.

– Det står helt klart i reglementet hva som gjelder. Vi må holde en konsekvent linje, og har ikke tatt stilling til hvilken klubb det gjelder, sier Lahlum.

– Er det aktuelt å endre avgjørelse?

– Nei, hvis vi hadde tatt en annen avgjørelse hadde det stritt mot reglementet. Da kan vi heller diskutere om det som står i reglementet bør endres inn mot neste NM.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Pussig for alle parter

En annen som reagerte etter at Magnus Carlsen la ut innlegget på Facebook, var NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Han syns hele situasjonen er litt rar.

– Jeg stusser litt over det. Å måtte spille for en klubb du ikke er medlem er pussig for alle parter. Ikke bare for spilleren selv, men også hans tidligere klubb, sier Bae.