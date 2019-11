Ødegaards dilemma: Dette gjør han om han scorer mot Real Madrid

Det knyttes store forventninger til Martin Ødegaard (20) i lørdagens kamp mellom Real Madrid og Real Sociedad på Santiago Bernabéu.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Martin Ødegaard har vært en av profilene i La Liga så langt. JOSE IGNACIO UNANUE / BILDBYRÅN

Lars Sørnes

Espen Hartvig, NTB

– Det er en mulighet for ham til å vise seg fram for sitt kommende publikum. Han vet det er høye forventninger både fra hjemme- og bortesupporterne.

Det sier Magnar Kvalvik. Han skal kommentere kampen mellom Real Madrid og Real Sociedad på streamingtjenesten Strive lørdag kveld.

Martin Ødegaard har vært ute med skade den siste tiden, men er bekreftet spilleklar til helgens storoppgjør. Real Sociedad la ut kamptroppen på Twitter fredag kveld, og Ødegaards navn står oppført.

Mange nordmenn på tribunen

Magnar Kvalvik er sikker på at hjemmepublikummet gleder seg til å se nordmannen i aksjon.

– Det er en spiller supporterne har ventet på ganske lenge. Det er noen år siden Ødegaard ble kjøpt til Real Madrid, og de har på en måte fulgt utviklingen hans i kanskje enda større grad enn andre spillere som er blitt lånt ut. Nå får supporterne se han på nært hold, sier Kvalvik.

Lederen i den norske supporterklubben for Real Madrid, Ruben Skjerping, tror forventningene til Martin Ødegaard er høye etter det han har prestert i Real Sociedad-trøyen i år.

– Jeg tror alle visste at han var god. Men at han skulle åpne så fantastisk bra i La Liga, hadde nok veldig få sett for seg. Det er mange spanjoler som gleder seg til å se han spille mot Real Madrid, og det blir ekstra spesielt for oss nordmenn, sier Skjerping.

Ruben Skjerping ser fram til lørdagens storoppgjør mellom Real Madrid og Real Sociedad. Privat

Han er én av 42 personer fra den norske supporterklubben som er på plass på tribunen i Madrid lørdag kveld. Skjerping føler seg trygg på at Ødegaard får en god mottakelse blant de over 80.000 tilskuerne på Santiago Bernabéu.

– Men jeg er litt spent på hvor mye Bernabéu-publikummet har lagt merke til ham, og om de kommer til å applaudere eller gi ham ekstra oppmerksomhet, sier han.

Feirer ikke ved scoring

Martin Ødegaard er eid av Real Madrid og har kontrakt frem til sommeren 2023. Utleieavtalen med Real Sociedad gjelder i utgangspunktet til sommeren 2021.

20-åringen har spilt 990 av 1170 mulige minutter etter 13 serierunder i årets sesong, og står med to scoringer og tre målgivende pasninger før han ble skadet. Nordmannen topper den spanske storavisen Marcas spillerbørs med et snitt på 2,25 av tre mulige.

På fredagens pressekonferanse var Real Madrid-trener Zinédine Zidane veldig kortfattet da Ødegaard-spørsmålet kom opp.

– Jeg synes han gjør det bra, men jeg vil ikke snakke om fremtiden hans, sa Real Madrid-treneren.

Ødegaard ble tema da Zidane møtte pressen før helgens storkamp. JUAN MEDINA / Reuters

Ødegaard selv har uttalt at kampen «selvfølgelig blir veldig spesiell».

– Jeg kommer ikke til å feire vilt dersom jeg skulle score. Til det har jeg for stor respekt for Real Madrid, sa Ødegaard i et intervju med det spanske radioprogrammet El Larguero tidligere denne uken.

Det tror supporterleder Skjerping er lurt.

– Det er nok bra for fremtiden hvis han skal opprettholde et bra forhold til fansen, sier han.

Martin Ødegaard har imponert for Real Sociedad. JOSE IGNACIO UNANUE / BILDBYRÅN

Fotballkommentator Kvalvik synes Ødegaard fremstår som en spiller som bestemmer og styrer mye av spillet for Real Sociedad.

– En av mine bekymringer var at jeg var redd for at han kom til å forsvinne ut av enkeltkamper. Men der har han vist en evne til å ta grep hvis han har vært usynlig de første 15–20 minuttene av kampene, sier Kvalvik.

Han begrunner det med at Ødegaard blir mer tilstedeværende ved for eksempel å trekke seg mer ned i banen for å få mer ballkontakt.

Toppkamp

Real Madrid ligger på 2.-plass på tabellen i La Liga, og er inne i en god periode. Fire seire og en uavgjort på fem kamper med 16-0 i målforskjell, har gitt trener Zidane litt ro etter en brutal start på høsten.

Bare to poeng bak - på 5.-plass - finner vi Real Sociedad, men baskerne har én kamp mer spilt.

PS: Strømmetjenesten Strive har eksklusive rettigheter til kampen i Norge. Avspark er kl. 21.