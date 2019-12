Mål for Norge!

Norge tar en time out.

Mål for Angola!

For en kamp av Solberg i dag. Strålende i målet til nå.

Mål for Norge!

Solberg redder strålende, men Norge avblåses for skritt.

Mål for Norge!

Mål for Angola!

Mål for Norge!

Mål for Angola!

Norge kontrer inn, og dermed har de plutselig en tremålsledelse! Angola må ta time out.

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Angola!

Angola er alt for røffe med Løke, og får en utvisning.

Tomac avslutter på flott vis, men Angola reduserer like før slutt.

Mål for Angola!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Högdahl setter ballen, men Angola følger opp! Det er rett og slett jevnt her.

Mål for Angola!

Mål for Norge!

Pedersen herjer! Bytter inn på nytt ved straffen, og hun redder sin andre av to mulige!

Mål for Norge!

Der er Angola i ledelsen! Norge avblåses for brøyt. Angola kontrer, og scorer.

Mål for Angola!

Bakkerud går opp og skyter, men det går langt over mål.

Mål for Angola!

Mål for Angola!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Angola lykkes godt etter time out. Casanga leverer en strålende finte, og setter ballen i mål.

Mål for Angola!

Mål for Angola!

Angola tar time out.

