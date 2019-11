Manchester City trodde de hadde vunnet – så gikk det fryktelig galt

Manchester City tok ledelsen borte mot Newcastle lørdag, men måtte ta til takke med ett poeng etter et sent mål av tidligere Liverpool-spiller Jonjo Shelvey.

Newcastle – Manchester City 2–2

Shelvey banket inn 2-2 fra distanse to minutter før full tid. Scoringen førte til at den regjerende mesteren tapte viktig terreng i gullkampen. Dersom Liverpool vinner senere lørdag, er de elleve poeng foran City.

City tok kommandoen

Shelvey spilte 47 kamper og scoret to mål for Liverpool i perioden mellom 2010 og 2013. Han har spilt for Newcastle siden 2016. Han ga dermed gamleklubben en hjelpende hånd i jakten på sitt første seriegull siden 1990.

Jonjo Shelvey (t.h.) banket inn utligningen for Newcastle mot Manchester City. SCOTT HEPPELL / X03874

Gjestene fra Manchester tok riktignok kommandoen i oppgjøret da toppscorer Raheem Sterling sendte de i ledelsen etter 22 minutter. Da så det hele komfortabelt ut.

Men kun tre minutter senere utlignet backen Jetro Willems for vertene etter flott samspill med Miguel Almirón. Nederlenderen banket ballen ned i det høyre hjørnet, helt utakbart for Ederson. Paraguayaneren Almirón sørget samtidig for sitt første målpoeng i sin ligakamp nummer 24 for klubben.

Dermed måtte Manchester City slite med et kompakt Newcastle resten av kampen. Vertene sto i veien for det som var av skudd fram til den belgiske stjernespilleren Kevin De Bruyne tok saken i egne hender med åtte minutter igjen å spille.

Perlescoringer

Da mottok han en klarering fra Newcastle-forsvarer, før han tok ned ballen på brystet, lot den sprette én gang og smalt den knallhardt via tverrliggeren og inn til 2-1.

Men målet ble ikke like avgjørende som gjestene håpet, for to minutter før full tid utlignet Jonjo Shelvey til 2-2.

Manchester City hadde ballen i store deler av oppgjøret, og Newcastle forsøkte så godt de kunne på kontringer anført av artistene Allan Saint-Maximin og Miguel Almirón.