Forren har signert for Brann

Vegard Forren har skrevet under en kontrakt med Brann.

Vegard Forren blir Brann-spiller. Her sammen med sportssjef Rune Soltvedt. Foto: SK Brann / brann.no

Det bekrefter Brann på sin hjemmeside tirsdag kveld, kort tid etter at VG og BT meldte at han hadde signert.

– Det er en fantastisk følelse å signere for Brann. Det er et stolt øyeblikk for meg å få muligheten i en så stor klubb, sier Forren til Brann.no.

– Det føles veldig bra å få dette på plass. Forren er en av Eliteseriens beste midtstoppere, og vi er sikker på at han vil bidra til å løfte laget, sier sportssjef Rune Soltvedt.

Midtstopperen har gjennomført en medisinsk test, og skrevet under en en kontrakt ut 2020-sesongen.

– Bergen er en fantastisk fotballby, og det er en drøm å få spille foran Brann-fansen når det åpnes opp for publikum igjen, sier Forren.

Forren landet på Flesland lufthavn tirsdag kveld.

Vegard Forren blir Brann-spiller. Foto: Bård Bøe

– Stor klubb

BT møtte Forren etter at han tok kveldsflyet fra Molde til Bergen.

– Kanskje klarer vi å lande noe, sa Forren til pressen på flyplassen.

– Hva tiltrekker deg med Brann som klubb?

– Det er en stor klubb med fantastiske supportere og stor interesse rundt klubben, sa 32-åringen.

Ønsket seg til Brann

Etter at han avsluttet kontrakten med Molde for et par uker siden, har Forren ved flere anledninger vært svært tydelig på at han ønsker seg til Bergen.

– Det har vært mange klubber på banen, men vi får se om vi får gjort mer enn bare å være på sightseeing, sier Forren.

Nå skal han altså ha knyttet seg til Brann, som seriestarter neste uke.