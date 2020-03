Norges visekaptein testet for koronavirus

Evangelos Marinakis, eieren av Olympiakos og Nottingham Forest, har testet positivt på koronavirus.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Omar Elabdelloui har blitt koronatestet etter at klubbeieren fikk påvist smitte. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Det bekrefter Marinakis på sin egen Instagram.

«Det nylige viruset har «besøkt» meg. Jeg følte meg forpliktet til å la offentligheten få vite det. Jeg føler meg bra ettersom jeg tar alle forholdsregler. Jeg forholder meg til legens instruksjoner. Jeg råder alle mine medborgere til å gjøre det samme og jeg ønsker at alle skal bli raskt friske», skriver Marinakis på Instagram.

Evangelos Marinakis har fått koronaviruset. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

Norges visekaptein testet

Presseansvarlig for det norske A-landslaget, Svein Graff, bekrefter til Aftenposten at hele Olympiakos-laget er testet for koronavirus.

«De spiller og trener som normalt, men uten publikum i de tre neste kampene», skriver Graff i en SMS.

Det skjer bare to dager før kaptein på Olympiakos og visekaptein på det norske landslaget Omar Elabdellaoui skal ut i åttendedelsfinale i Europa League mot Wolverhampton.

Den kampen er allerede besluttet at skal gå bak lukkede dører som følge av koronaviruset.

Les også Hegerberg er koronafast i Oslo. Roma ber henne bli i Norge.

Les også Start isolerer laget på Marbella

Omar Elabdellaoui og Olympiakos tok seg til åttendedelsfinalen i Europa League på bekostning av Arsenal. Foto: PAUL CHILDS / REUTERS

Var på kamp i England

For bare fire dager siden var Marinakis til stede på Championship-kampen mellom Nottingham Forest og Millwall.

Der skal Forest-eieren ifølge Daily Mail ha håndhilst på hele Nottingham Forest-stallen.

Om det stemmer, kan Nottingham Forest-spillerne måtte belage seg på å være i isolasjon i to uker, skriver avisen.

I en uttalelse på sine hjemmesider skriver Nottingham Forest at Marinakis først skal ha vist symptomer mandag ettermiddag etter at han var returnert til Hellas. Han skal ikke ha hatt symptomer da han var i England. Klubben samarbeider nå med leger og myndigheter for å gjøre de rette tiltakene videre, skriver klubben.

Marinakis skal også ha vært til stede da Olympiakos tok seg videre i Europa League på bekostning av Arsenal 27. februar.