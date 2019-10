Utøverne protesterte mot intim filming i VM - så tok arrangøren TV-grep

Flere utøvere protesterte.

– Jeg synes det er ubehagelig, sa tyske Gina Lückenkemper. ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

En av nyvinningene under VM har vært kameraene som er montert under banedekket, rett under der sprinternes ansikt er når de inntar startposisjon.

Flere utøvere har imidlertid protestert mot bruken av kameraene.

Grunnen er at kameraene også har pekt rett opp i skrittet på utøverne før de har inntatt startposisjonen.

– Jeg synes det er ubehagelig å stille seg i startblokken mens det filmes undenfra, har den tyske løperen Gina Lückenkemper sagt til T-Online, skriver Expressen.

Arrangøren har nå endret praksisen etter at Lückenkemper og Tyskland protesterte. Mandag ble kun ansiktene vist før start.

