Bodø/Glimt snublet - tapte viktige poeng

BODØ (VG) (Bodø/Glimt-Haugesund 1–1) Det går bra i Europa for Glimt, i Eliteserien derimot er det mye som ikke stemmer om dagen.

1–4 for Molde og 2–3 for Tromsø.

September har vært svart som mørketiden for Bodø/Glimt i Eliteserien.

– Vi må gå i oss selv og finne ut hva som skal til for å komme sterkere tilbake, sier Runar Espejord til Discovery – og sier det er «faen ikke alt som går på skinner».

– Vi må bare stå på, hvis ikke er det bare å ta av seg hatten og legge seg i graven, sier Espejord med sin underfundige og nordnorske humor.

– Vi har hatt noen dårlige prestasjoner i Eliteserien. Den i dag er bedre enn de to foregående, men dette er ikke på det nivået vi ønsker å være, konstaterer Patrick Berg overfor VG.

Det ble ikke så mye bedre i dag mot Haugesund. Etter en tung førsteomgang for de gule ble Hugo Vetlesen tatt av banen med det som så ut som en strekkskade.

Da Glimt stanget mot veggen og slet, tok Runar Espejord ansvar.

49 minutter var spilt da Espejord hadde funnet sin plass innenfor 16-meteren til Haugesund og viste med en arm at nå ville han ha ballen.

Det så Brice Wembangomo, og da Haugesund-back Thore Pedersen oppdaget faren var det for sent. Espejord, som fikk sjansen fra start til fordel for Lars-Jørgen Salvesen, banket ballen i krysset med venstrefoten.

Ledelsen holdt bare i snaut 10 minutter. Da kom Peter Therkildsen seg løs på Haugesunds høyreside. Han serverte et perfekt innlegg til Julius Eskesen som enkelt kunne score sitt aller første eliteseriemål - helt alene på bakerste stolpe.

Alfons Sampsted var på etterskudd med flere meter.

Glimt jaktet seiersmålet, men det ville seg ikke. På tampen fikk også Haugesund gode kontringsmuligheter til å ta alle poengene.

De dårlige resultatene gjør at Glimt når er i trøbbel hvis de ønsker å spille kvalifisering til Conference League neste år.

De plassene har nå Lillestrøm og Rosenborg, mens Vålerenga puster Glimt i nakken etter nok en seier.

– Vi kan bare gjøre noe med oss selv og de kampene vi spiller. Vi må jobbe beinhardt nå for å løfte enkeltspillere og laget. Det er det vi kan gjøre noe med, det vi står i selv, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– To lag skal spille Conference League-kvalik. Der er ikke Glimt akkurat nå. Hva blir konsekvensene hvis dere ikke kommer dere ut i Europa til neste år?

– Da spiller vi ikke i Europa. Det er ingen som omkommer. Vi får det vi fortjener til slutt. Jeg føler fokuset vårt må være det. Vi kan ikke tenke konsekvenser, hvis og om og men nå, det blir for meg en helt feil inngang. Vi må løfte oss.

- Det har en økonomisk side om dere ikke klarer å kvalifisere dere. Den skyver du bare bort?

– Ja, selvfølgelig. Det har ikke jeg noe med. Jeg kan gjøre noe med laget og enkeltspillere. Jeg kan ikke tenke økonomi, sier Knutsen til VG.

Neste motstander for Glimt etter landslagspausen: Bortemøtet mot Lillestrøm 1. oktober.

