Kevin Magnussen med sensasjonell kvalik-seier

Kevin Magnussen (30) får sensasjonelt beste startspor i lørdagens sprintløp i Formel 1. Det er første gang han tar pole position - for det nederlagsdømte Haas-teamet!

BEST: Kevin Magnussen i aksjon i Brasil fredag.

Magnussen skulle egentlig ha kjørt sportsvognracing i USA i 2022, men så fikk han plutselig en telefon fra Haas-sjefen Günther Steiner om å kjøre for dem.

For dansken hadde egentlig lagt opp som Formel 1-fører i 2021, men så åpnet muligheten seg da Haas sparket russeren Nikita Mazepin.

Max Verstappen har en perfekt utgangsposisjon ved siden av Magnussen etter å ha blitt nummer to i kvalifiseringen. George Russell har tredje beste startspor.

Kevin Magnussen satt spent i bilen og ventet på at kvalifiseringstiden skulle gå ut, men det viste seg snart at ingen kunne ta bestetiden hans.

– Jeg har aldri følt noe sånt i mitt liv. La være å feire for tidlig, lød hans melding på teamradioen.

EMOSJONELL: Kevin Magnussen har for første gang i en lang karriere pole position i Formel 1.

Etterpå sier Magnussen i et intervju vist på Viaplay:

– Teamet fikk meg ut der i det rette øyeblikk, og jeg gjorde en grei runde. Det er utrolig at vi har pole position. Takk til Haas og Günther for at jeg har fått denne muligheten. Dette har vært en fantastisk reise.

Så hilser han til kona og barn på dansk:

– Takk til min familie der hjemme, ikke minst Laura.

Magnussen blir best i kvalifiseringen, fordi det begynte å regne tidlig i Q3 - etter at dansken hadde kjørt, men før de store stjernene hadde rukket å sette sine rundetider.

– Kevin er en fyr som tar ting på hælen, smiler Viaplay-kommentator Henning Isdal.

Danmark er den 24. nasjonen i Formel 1 som får en fører i beste startspor.

Det er samtidig første gang et amerikansk team har pole position siden 1975.

– Har vi noen gang sett så mye jubel for pole position, spør Henning Isdal.

– Det er en spesiell kvalifisering, men det gjelder å være smart. Det var Haas. De sendte Kevin ut aller først i Q3, sier hans kollega Atle Gulbrandsen.

Teamsjef Günther Steiner er fra seg av glede over triumfen:

Danske aviser har krigstyper fredag kveld:

«Vildt, vildt, vildt, Kevin», skriver Ekstra Bladet, mens konkurrenter B.T. fastslår:

«Sensation av Magnussen».

Spurt på Viaplay-intervjuet om hva hans plan blir lørdag, svarer han:

– Maks angrep. La oss ha det gøy!

Kevin Magnussen får beste startspor bare i lørdagens sprintløp - om han ikke vinner det løpet. Søndag er det vinneren av sprintløpet som har står først i starten.

Hans teamkollega Mick Schumacher har faktisk 20. og dårligste startposisjon lørdag.