VGs EM-analyse: Derfor er det fordel Norge

LJUBLJANA (VG) Ni ganger tidligere har håndballjentene gått inn i EMs hovedrunde med tre eller fire poeng på kontoen. Samtlige mesterskap har gitt norsk semifinale.

STÅR SAMMEN: Håndballjentene går i EMs hovedrunde som favoritter til å nå semifinalen fredag.

ANALYSE: Nå kan det bli fullt drama mot Sverige, Slovenia og Danmark. Seier i to av tre kamper gir garantert billett til semifinalen 18. november. Derfor er dette fordel Norge.

Selv om kvinnelandslaget denne høsten har vist et lavt bunn-nivå. Håndballjentene på sitt svakeste skremmer ikke motstanderne.

Men de rød, hvite og blå har vunnet utrolige 37 av de 40 siste kampene mot disse tre sterke håndballnasjonene som som nå kommer. Semifinaleplassen kommer ikke gratis. Selvsagt ikke. Men dette bør gå om Norge ikke faller ned på nivået fra tre triste omganger mot Nederland og Danmark i oktober.

Stine Bredal Oftedal & co. var heller ikke bra de første syv minuttene uten scoringer mot Ungarn tirsdag. Men lot seg ikke påvirke. De siste 53 minuttene av kampen ble vunnet med 13 mål. Ren grusing.

48 PROSENT: Silje Solberg-Østhassel har vist klasse med 48 prosent redninger på skuddene i gruppespillet.

Silje Solberg-Østhassel har vært Norges største garanti for suksess. En god høst i Györ er fulgt opp med 48 prosent redninger i EM. Katrine Lunde har ikke vært like skarp i mål de siste månedene. Men det kan veldig fort komme nå som mesterskapet drar seg til.

Vilde Ingstad spruter av energi. Strekspilleren har endelig fått uttelling for kjempekreftene på landslaget og har til nå erstattet Kari Brattset Dale. Både i angrep og forsvar. Sanna Solberg-Isaksen og Veronica Kristiansen mangler også fra suksessforsvaret som har holdt Frankrike ned mot 20 mål i den siste VM- og EM-finalen.

Norge blir helt sikkert utfordret av taktisk spill. Trener Martin Albertsen mente at han avslørte en norsk defensiv svakhet da hans Sveits tapte med 17 mål søndag. De tre neste motstanderne sitter garantert på en klokkeklar plan om å kjøre på med syv angrepsspillere. For å låse opp det norske forsvaret.

Jeg tipper det er få ting Thorir Hergeirsson har jobbet mer med på treningene de siste dagene. Det hjelper å ha Stine Skogrand tilbake defensivt. Kristine Breistøl er i ferd med å få utnyttet sine 193 cm også i forsvar. Og i Thale Rushfeldt Deila har Norge fått en duellspiller for de neste 10 årene. Minst.

Selvsagt merkes det at naturlige målscorere som Camilla Herrem og Sanna Solberg-Isaksen ikke er med. De frekke variantene til Sunniva Næs Andersen har ikke dukket opp fra venstrekanten ennå. Det kjennes at det er stort ansvar å spille mesterskap for Norge. Både Vipers-kanten og Anniken Wollik har gjort jobben sin. Så får Norge en ny dimensjon om Næs Andersen tør slippe løs kunstneren i seg.

Slik ser tabellen ut før Norges tre kamper:

SVENSKE STJERNER: Linn Blohm (7) og Nathalie Hagman (24) mot Serbia tidligere i EM.

Sverige (søndag kl. 20.30)

VM 2021: Nr. 5.

Norges siste: 30–30 (VM 2021)

Norges 10 siste: 7 seire, 1 uavgjort, 2 tap (2013–21)

Tomas Axnér gjorde som spiller over 1000 mål både i tysk Bundesliga og svensk eliteserie. Etter åtte år som trener for herrelaget hoppet 52-åringen i 2020 over gjerdet. Han ble trener for kvinnelandslaget. Axnérs Sverige røk med 17 mål for Norge i fjorårets bronsefinale i OL. Fremgangen var enorm til uavgjortkampen i VM fire måneder senere. Med taktisk spill – blant annet syv mot seks i angrep – rystet Sverige Norge.

I EM har svenskene levert solid bortsett fra en trøblete 1. omgang mot Danmark (lå under 13–5). Jessica Ryde (36 redningsprosent) og Johanna Bundsen (32) har levert keeperspill på internasjonalt nivå. Mens høyrekant Nathalie Hagman (19) og venstrekant Elin Hansson (15 mål) virkelig har markert seg. Vipers-bakspiller Jamina Roberts og Györs strekspiller, Linn Blohm, har hovedroller.

Axnér har fått kritikk for å ta med datteren Tyra i EM-troppen. Den forstummet fort da 20-åringen klemte inn ni mål på bare en omgang i tapet mot Danmark.

SLOVENSK STJERNE: Ana Gros (til høyre) mot Kroatias Vipers-spiller Ana Debelic torsdag.

Slovenia (mandag kl. 18.00)

VM 2021: Nr. 17.

Norges siste: 26–21 (EHF Euro Cup 2021)

Norges 10 siste: 10 seire (2001–21)

Ledes av en gammel kjenning. Dragan Adzic ledet Montenegro for 10 år siden da det ble tap i OL-finalen og seier i EM-finalen mot Norge. Den energiske stilen til montenegrineren ser ut til å ha løftet Slovenia. 4126 tilskuere sto på stolene da erkerival og nabo ble knust 26–18 torsdag.

Ana Gros – til daglig lagvenninne med flere norske spillere i Györ – er lagets utvilsomme dronning. Den 186 cm høye høyrebacken har satt inn 25 mål på de fire første EM-kampene. Også playmaker Elisabeth Omerige, Tamara Mavsar og Tjasa Stanko og strekspiller Natasa Ljepoja har dominerende roller. Målvakt Amra Pandzic imponerte med 12 redninger mot kroatene.

De slo Danmark og Serbia i gruppespillet, men havnet i kjempetrøbbel og røk med 11 mål mot Sverige. Men Slovenia kom seg videre fra gruppespillet i EM for først gang på siden 2004.

Slik er tallene De 10 siste EM-sluttspillene har hatt spillesystemet med gruppespill og hovedrunde før semifinale og finale. Slik har Norge gått inn i hovedrunden (sluttplassering i parentes). 2020: 4 poeng (Gull) 2018: 0 poeng (5. plass) 2016: 4 poeng (Gull) 2014: 4 poeng (Gull) 2012: 4 poeng (Sølv) 2010: 4 poeng (Gull) 2008: 3 poeng (Gull) 2006: 4 poeng (Gull) 2004: 4 poeng (Gull) 2002: 3 poeng (Sølv)

DANSK STJERNE: Målvakt Sandra Toft spiller en hovedrolle for Danmark.

Danmark (onsdag kl. 20.30)

VM 2021: Nr. 3.

Norges siste: 28–27 (Intersport Cup 2022)

Norges 10 siste: 10 seire (2014–22)

Jesper Jensens Danmark fikk med seg etterlengte bronsemedalje i sist VM. Nå er forventningene skrudd ett hakk opp. Danskene har har høyt og tydelig sagt fra at de vil ta EM-gullet. Norge har slått dem 16 ganger på rad, men det var bare så vidt båten bar i høstens to oppkjøringskamper.

Jensen er i den merkelig situasjonen at han styrer hverdagen til Henny Reistad, Nora Mørk, Vilde Ingstad og Kristine Breistøl i Team Esbjerg. Nå skal ha kjempe mot sine egne nøkkelspillere. Det er ingen tvil om at 45-åringen med 120 landskamper som spiller har hevet de danske jentene.

Anne Mette Hansen, Kathrine Heindahl, Rikke Iversen og Mette Tranborg står for en langt røffere spillestil enn Danmark har vært kjent for siden gullalderen tok slutt i 2004. I mål har Danmark en av verdens beste. Sandra Toft stenger butikken på gode dager.

Men EM har vært tøft. Laget fikk en solid dose kritikk etter åpningstapet for Slovenia og reddet torsdag kveld gulldrømmen med en knepen seier over Ungarn.