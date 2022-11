Frankrike ber om EM-endring: – De kan kanskje tenke annerledes

LJUBLJANA (VG) Thorir Hergeirsson mener EM-oppsettet gir uheldige fordeler til enkeltland. Franskmennene er blant de som er hardest rammet av ulempene – rett før semifinalen mot Norge.

REISEDAG: Beatrice Edwige og resten av det franske laget brukte «fridagen» før EM-semifinalen på å reise fra Nord-Makedonia til Slovenia. Her på pressekonferansen torsdag.

– Vi bruker det ikke som en unnskyldning, men kanskje de kan tenke annerledes i neste mesterskap, sier Beatrice Edwige på VGs spørsmål under pressekonferansen før semifinalen fredag klokken 20.30.

For mens Norge har hatt samtlige kamper og hotelldøgn i den slovenske hovedstaden Ljubljana, brukte Frankrike sin eneste fridag før semifinalen på å forflytte seg fra Skopje i Nord-Makedonia til Slovenia.

Ikke nok med det: De avsluttet mellomrunden med kamp i to dager på rad, og valgte således å hvile enkelte spillere i seieren over Spania i håndball-EM onsdag.

– Jeg synes dette er et spørsmål for det internasjonale håndballforbundet (EHF). Vi gjør hva EHF vil i denne turneringen. Det er sant vi spilte to kamper på rad, men vi var heldige som spilte begge 20.30, sier Edwige – etter først å ha spurt VG om hun skulle si sin «ærlige mening».

– Vi er veldig fornøyd med at vi fikk hvile så mange spillere mot Spania, sier trener Olivier Krumbholz – neppe uten et snev av ironi.

Ærlig mening ble også gitt i denne kontroversielle saken:

Den norske landslagstreneren Thorir Hergeirsson mente EM-oppsettet ikke var veldig fair etter 31–29-tapet for Danmark. Han erkjente imidlertid at også den kommende motstanderen har fått utdelt dårlige kort før semifinalen fredag klokken 20.30.

– Det er også uheldig. Det er en del utfordringer med å arrangere mesterskap på forskjellige steder og i forskjellige land. I tillegg når man bare kan sende to kamper per dag fra hver halvdel. Det er en utfordring å få det til å gå, sa landslagssjefen til VG.

– Det er et rart opplegg at to lag, Frankrike og Montenegro, skal spille to dager på rad og så reise en dag før semifinalen. Jeg forstår Frankrikes reaksjon, sier Norges målvaktstreneren Mats Olsson til NTB.

– Det kan være en fordel for oss, ja, sier Stine Bredal Oftedal.