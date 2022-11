Anne Kjersti Kalvå vant thriller på Beitostølen

BEITOSTØLEN (VG) Anne Kjersti Kalvå (30) var best også i 10 km skøyting - og har dermed vunnet begge rennene i vinteråpningen. Helene Marie Fossesholm (21) ble nummer to og Silje Theodorsen (28) nummer tre i en sekundstrid.

DOBBEL: Anne Kjersti Kalvå går i mål som vinner av 10 km skøyting på Beitostølen søndag.

– Nå er hun Norges beste langrennsjente, sier Torgeir Bjørn på NRK-sendingen om vinner Kalvå.

– Det ble tett på slutten. Det var litt kaos på den siste sekunderingen, sier Kalvå selv til VG om den spennende avslutningen av løpet.

– Jeg har fått smaken på det nå, sier hun om seier nummer to denne helgen.

– Hva tror du dette hadde holdt til internasjonalt?

– Jeg tror kanskje det var høyere nivå på lørdagens klassisk løp.

PALLEN: Fra v. Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå og Silje Theodorsen etter søndagens fristilrenn på Beitostølen.

Vinnermarginen fra Kalvå ned til Fossesholm var 4,2 sekunder, mens Fossesholm på sin side var 2,8 sekunder foran Theodorsen, som tok en oppsiktsvekkende 3. plass.

Bare 13 sekunder skilte de fem beste i mål.

Ragnhild Haga har testet positivt for corona og stilte ikke til start.

Fossesholm mener at 2. plass er viktig for selvtilliten. Hun følte at det var veldig mange som kjempet om seieren.

– Det var bare å bite i seg de sure beina og komme seg til mål, sier hun til VG.

– Veldig sterkt av Helene Marie, sier Therese Johaug om Fossesholms 2. plass.

Ingvild Flugstad Østberg (32) gikk nok en gang et godt løp etter å ha kommet på pallen i comebacket lørdag. Hun var nærmere teten tidsmessig søndag, men ble nummer fire.

NUMMER FIRE: Ingvild Flugstad Østberg over mållinjen på Beitostølen søndag.

– Det har ikke blitt tatt noen avgjørelse om Ruka. Men tanken er å stå over en av helgene før jul. Så får vi se om det blir Ruka eller en av de andre helgene, sier Østberg til VG om kommende helgs verdenscupstart i Finland.

– Jeg har tenkt at det kan være aktuelt å droppe Tour de Ski.

– Du gikk mye bedre teknisk i dag, sier Therese Johaug henvendt til Østberg på NRK-sendingen.

– Jeg har veldig lyst til å gå i Ruka, sier Silje Theodorsen til NRK. Hun har 6. og 3. plass i de to rennene på Beitostølen. Ruka er verdenscupåpningen om ei uke.

– Det er mange som mestrer det bra. Det er kjekt at det kommer både unge og voksne - som Ingvild Flugstad Østberg - opp bakfra, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NRK.

– Jeg synes det er vanskelig å si hvor godt dette er i forhold til utlendingene. Men vi må ikke bli historieløse - det var mange gode utlendinger i fjor.

Slovenske Eva Urevc ledet i starten, så overtok Silje Theodorsen føringen. Hun var 3,5 sekunder foran Anne Kjersti Kalvå etter 5,6 km. Tiril Udnes Weng var også med helt der oppe, rett bak Kalvå. Men Weng hadde en dårlig avslutning på løpet.

VERDENSCUP? Silje Theodorsen går i mål som nummer tre på Beitostølen. Hun har 6. og 3. plass i helgen.

Anne Kjersti Kalvå vant lørdagens 10 km. klassisk på Beitostølen - fulgt av Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Kalvå festet tidlig grepet og vant i utklassingsstil.

– Jeg føler meg hakket tryggere i klassisk, sa Kalvå til NRK før søndagens skøytestart på Beitostølen.

PS! Den svenske profilen Jonna Sundling mister verdenscup-åpningen på grunn av forkjølelse.