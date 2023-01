Klæbo ler av egne uttalelser: - Jeg har tatt grundig feil

ALPE CERMIS (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) var stolt etter den tredje sammenlagt-seieren i Tour de Ski. I høst uttalte han nemlig at han ble overrasket om at han vant skirenn før jul.

fullskjerm neste 1 av 7 Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Når vi skriver 8. januar, er faktum at Klæbo har vunnet touren sammenlagt og vunnet 11 av 14 renn han har stilt opp i.

– Jeg henger denne høyt. Kanskje spesielt med tanke på hvordan ting har vært siden juli. Rett før sesongstart var jeg usikker på om man kunne stille før jul. Jeg trodde ikke det gikk an å vinne skirenn før jul, sier en stolt Klæbo etter triumfen til VG.

I november fortalte han at skaden i baksiden av låret, som oppsto i juli, holdt ham mer tilbake enn han hadde håpet på. Han sa han ble «overrasket» om han vant skirenn før jul.

Etter å ha vunnet seks av syv etapper i Tour de Ski er sammenlagtlederen i verdenscupen ikke spesielt stolt over uttalelsen rett før sesongen.

– Akkurat når ser ikke den så bra ut, det ser jo jeg også. Men der og da var det tanken jeg hadde og slik jeg så på det. Jeg rørte meg knapt, men så feil kan man ta og det skal jeg være den første til å innrømme. Jeg har tatt grundig feil, sier trønderen og ler.

Sammenlagt i touren: 1. Klæbo

2. Krüger + 59.5

3. Holund + 1.21

4. Pellegrino + 1.44

5. Golberg + 2.05

6. Halfvarsson + 2.09

7. Røthe + 2.10

8. Moch + 2.26

9. Tønseth + 2.43

10. Lapierre + 2.48

Klæbo forteller at han i monsterbakken var usikker på avstanden sammenlignet med Simen Hegstad Krüger underveis. Sekunderingene til trener Arild Monsen hørte han ikke på gunn av støy fra motorsag og kubjeller fra publikum.

– Jeg så bare munnen gikk opp og ned, men jeg hørte ikke et ord

– Jeg var litt nervøs, for det var så få folk som kunne sekundere, så jeg var litt usikker på hvordan jeg lå an, sier han.

Han var aldri i fare. Krüger ble nummer to i sammendraget, nesten minuttet bak Klæbo. Hans Christer Holund gjorde dagen komplett for Norge og ble nummer tre sammenlagt.

– Det hadde jeg aldri trodd. Det var veldig nære på at jeg kom til å stå over touren, for det var ikke en tour som passet meg, sier Holund til Viaplay.

I regnværet i Val di Fiemme fant Klæbo ryggen til Andrew Musgrave på vei mot «monsterbakken», der feltet slo sprekker.

Simen Hegstad Krüger var uslåelig i motbakken, og ristet etter hvert av seg Hans Christer Holund, franske Jules Lapierre og Sjur Røthe.

– Jeg fryktet å bli spist opp av «HC» på slutten. Da var det ikke mye saft igjen. Jeg føler jeg fikk maks ut av dagen, for Johannes var umulig i sammendraget, sier Simen Hegstad Krüger til Viaplay.

– Løpet Krüger gjør er helt vanvittig, beskriver Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby.

Johannes Høsflot Klæbo hadde ingen mulighet til å følge tempoet oppover Alpe Cermis, men han hadde hele tiden god kontroll i sammendraget. Han var 59,5 sekunder foran Krüger.

Bare Dario Cologna – med fire – har flere Tour de Ski-triumfer enn trønderen, som bare har deltatt fire ganger.

Klæbo ble historisk da han lørdag tok sin sjette strake etappeseier i touren.

Men selv om 26-åringen hadde gjorde rent bord, var ingenting avgjort før «monsterbakken». Calle Halfvarsson, Pål Golberg, Federico Pellegrino, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund var alle innenfor ett minutt i sammendraget før søndagens fellesstart.