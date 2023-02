Kritisk Tandrevold etter ny VM-nedtur: Er lei av å svare

OBERHOF (VG) Ingrid Landmark Tandrevold (26) var på skuddhold til sin første individuelle VM-medalje, men nok en gang gikk det galt på stående skyting.

SKUFFET: Ingrid Landmark Tandrevold endte som nummer 14 på kvinnenes VM-sprint.

Med to bom på fem ståendeskudd, skjøt Tandrevold seg ut av både gull- og medaljekampen og helt ned til en 14.-plass på VM-sprinten i Oberhof.

Det er bare to dager siden Tandrevold skjøt fire bom på stående skyting da Norge tok VM-gull på blandet stafett onsdag, hun erkjenner at hun tok med seg litt av den følelsen inn i første individuelle øvelse.

– Det hjelper jo ikke på selvtilliten akkurat. Jeg skulle gjerne hatt noen bedre serier i det siste, men samtidig kan jeg ikke gjøre noe med det jeg gjorde i dag. Det er som det er og det blir som det blir.

– Jeg har veldig lyst å få fullt hus, for jeg er så lei av å stå og hele tiden måtte svare for meg. Det er ikke sånn man bygger selvtillit. Jeg skulle veldig gjerne fått ned minst en blink til i dag, og det er jeg veldig motivert til å få til på (jaktstarten) søndag, sier 26-åringen til VG.

Spurt om hvordan hun jobber for å snu trenden, er svaret kontant: – Jeg føler ikke det er noe å snu.

I sporet er formen upåklagelig, hun hadde fjerde beste langrennstid og var «bare» 19,7 sekunder bak tidligere langrennsløper og fredagens sprintvinner Denise Herrmann-Wick i langrennsdelen. Det tyske håpet Denise Herrmann-Wick vant etter et realt drama mot svenske Hanna Öberg. Marte Olsbu Røiseland kjempet lenge om en bronsemedalje, men svenske Linn Persson kom bakfra og spolerte den muligheten.

For Tandrevold er det ingen tvil om hvor skoen trykker. Hun er mer treffsikker enn noen gang på liggende skyting (95,8 i treffprosent) denne sesongen, mens stående har treffprosenten falt med mer enn fire prosentpoeng fra forrige sesong (fra 81,6 til 77,5 prosent) ifølge statistikksiden Real Biathlon.

– Jeg er mer usikker enn jeg har vært tidligere i år, sier Fossum-løperen på spørsmål om hvordan det er å skyte stående om dagen.

Trener Patrick Oberegger sier:

– Opplevelsen på mixed stafetten er ikke bare å snu fra en dag til den neste, men hun klarte seg bedre enn på stafetten. Én bom mindre hadde vært bedre, men det var en god sprint rent fysisk.

Han peker på at det er flere av favorittene som også har én og to bommer for mange til å kjempe om gullet på fredagens sprint, at det ikke bare var Ingrid. Men hva er det som ikke fungerer på standplass for Landmark Tandrevold?

– Kanskje tenker hun litt mye akkurat nå. Det handler om å komme inn i flyten igjen, hun ønsker litt mye og bevise for mye. Det er bare å nullstille og kaste seg inn i ny konkurranse. Men å svartmale etter to konkurranser er ikke noe vi driver med, sier italieneren.

GULLÅPNING: F.v Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø utgjorde det norske laget som tok VM-gull i blandet stafett i Oberhof onsdag.

NRKs mangeårige ekspert på skiskyting Ola Lunde tror likevel man kan se langt bedre skyting fra Tandrevold allerede førstkommende søndag:

– Hun har mistet selvtilliten, og nå må hun bare nullstille. Stående skyting handler ekstremt mye om det mentale.

– Nå handler alt om å bli enda mer offensiv. I dag brukte hun for lang tid før det første skuddet.

Er det noe som tyder på at vi kommer til å få se en bedring på søndagens jaktstart?

Hun sier det selv at hun føler seg bedre og mer trygg, så det er lov å håpe. Det kan snu veldig fort, bare se på Sturla. Hun sier selv at pustingen er problemet med skytingen og at hun holder pusten for lenge.

Det handler om å ta den første blinken så fort som mulig. Hvis hun blir stående for lenge så blir det vanskeligere og vanskeligere å gjøre pustingen riktig, og da forsvinner all rytmen og det blir vanskelig