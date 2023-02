Lucas Braathen med superomgang i comebacket

COURCHEVEL/OSLO (VG) Lucas Braathen (22) var brennhet i sitt første renn etter operasjonen. Han er med i gullkampen i VM-slalåmen.

Lucas Braathen

Bare 17 dager etter at han ble operert for blindtarmsbetennelse, kjemper fargeklatten fra Bærums Skiklub om VM-gull i slalåm.

1. omgang pågår fortsatt. 2. omgang starter klokken 13.30 og thrilleren vises på Viaplay.

VM-debutanten ligger på 2. plass. Han er 13 hundredeler bak Manuel Feller og ett hundredel foran Linus Strasser.

Regjerende mester Sebastian Foss-Solevåg er også med. Han er på 4. plass og må hente 35 hundredeler for å kopiere bedriften fra Cortina i 2021.

Like bra gikk det ikke med Henrik Kristoffersen, som brølte ukvemsord i beste sendetid i målområdet.

28-åringen fra Rælingen tapte tid hele veien, bortsett fra i sektor to, og han må levere en superomgang litt senere søndag om han skal blande seg inn i tetkampen.

Kristoffersen har hele 23 verdenscupseire i slalåm og vant kula i verdenscupen i 15/16, 19/20 og 21/22 – men han har ikke slalåm-gull i hverken VM eller OL.

Lucas Braathen var på plass i Frankrike kun et par uker etter at han ble operert for blindtarmsbetennelse. Det vakte oppsikt da han fikk haik sørover i et privatfly med milliardær Øystein Stray Spetalen og familien.

En kneskade satte Braathen ut av VM i italienske Cortina d’Ampezzo i 2021. 22-åringen er derfor VM-debutant.

Alexander Steen Olsen kjørte jevnt bra, men gjorde én feil som kostet ham en topplassering i første omgang. Steen Olsen er 82 hundredeler bak.