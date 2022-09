Rosenborg knust av Real Madrid på Lerkendal: – Et nivå vi ikke er vant med

(Rosenborg – Real Madrid 0–3) Anna Jøsendal (21) var en skostørrelse fra å kunne sende Rosenborg i ledelsen etter 40 sekunders spill, men trønderne ble minst ett nummer for små for Real Madrid i Champions League-kvalifiseringen.

EN KILEVINK: Caroline Weir signaliserer sitt andre mål mot Rosenborg på Lerkendal onsdag kveld. Lene Christensen i Rosenborg-målet og lagvenninne Maria Olsvik har kapitulert for tredje gang.

Foran 6334 tilskuere på Lerkendal ble det tremålstap for Rosenborgs kvinnelag i første del av dobbeltmøtet med Real Madrid, der vinneren over to matcher går inn i Champions League-gruppespillet.

– Det er et nivå vi ikke er vant med, og et helt annet nivå enn vi møter i Toppserien. Etter hvert begynner vi å komme på tempoet og blir vant med det. Vi gjør det bedre og bedre, oppsummerer lagkaptein Mali Lilleås Næss overfor VG.

Spenningen forsvant i stor grad med en dårlig klarering fra RBK-kaptein Mali Lilleås Næss, som forrige sesongs kvartfinalist utnyttet nådeløst. Angriper Caroline Weir fikk ballen og skrudde lekkert 1–0-ledelse inn i hjørnet fra rundt 16 meter.

Ledelsen ble doblet, også det på et langskudd, denne gangen i korthjørnet etter en leken prestasjon fra Athenea del Castillo, der hun fintet bort Næss.

– Gode enkeltspillere med ekstreme ferdigheter. Det første målet er klasse, andre målet er en-mot-en-duell med meg. De er kvikke, fortsetter Rosenborg-forsvareren.

Selma Sol Magnusdottir kunne redusert før pause etter en Rosenborg-gjenvinning rett utenfor 16-meteren. Men det ble ikke scoring, og etter pause økte skotske Weir ytterligere. Hun fikk dempe en ball innenfor femmeteren og satte sitt andre og Real Madrids tredje bak Lene Christensen.

– Temposjokk, kaller Rosenborg-trener Steinar Lein det.

Lagkaptein Næss mener klubben er nødt til å prioritere lignende matching i sesongoppkjøringen for å bli vant med europeisk motstand. Det er også planen, ifølge treneren.

– Vi spilte mot svenske lag på Marbella i vinter, og vi hadde planlagt en treningskamp mot Manchester City i forkant av det her. Det lot seg ikke gjøre med tanke på terminlisten. Vi ser at for å bli bedre, må vi spille flere sånne kamper, sier Steinar Lein.