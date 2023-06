Norge ute av U21-EM – manglet én scoring i seier over Italia

Det norske U21-landslagets drøm om EM-kvartfinale endte på Cluj Arena i Romania. 1–0 over Italia var akkurat ikke nok.

Erik Botheim etter å ha gitt Norge 1–0 mot Italia i U21-EM.

Utgangspunktet var krevende: Norge måtte vinne med to mål samtidig som Frankrike måtte slå Sveits. Franskmennene gjorde jobben, men oppgaven mot Italia ble akkurat litt for tøff.

20 minutter ut i andre omgang tok det fyr hos alle med norsk pass i Cluj-Napoca da Erik Botheim satte inn 1–0. I nesten samme sekund tok Frankrike ledelsen, og da var Norge ett mål unna en kvartfinale mot Spania lørdag.

Slik ble det ikke. Antonio Nusa, Osame Sahraoui og Jesper Daland var blant dem som prøvde seg på tampen, men uten uttelling.

Emil Konradsen Ceïde med ballen mot Italia i U21-EM.

Italia styrte

Italia kom best i gang, og Norge slapp med skrekken etter 13 minutter. Pietro Pellegri var umarkert i feltet, men bommet helt med headingen. Wilfried Gnonto var senere løs og på et farlig løp, men Henrik Heggheim løp ham opp.

Seedy Jatta fikk seg senere noen meter med plass og la inn mot Emil Konradsen Ceïde, men Italias forsvar fikk avverget. Det og langskudd fra Daland og Johan Hove var det Norge hadde å komme med.

Italia hadde stort sett kontroll og burde ledet mot et Norge som så ut til å være langt unna drømmen om en tomålsseier.

Håkon Evjen ga litt entusiasme i laget da han snappet opp ballen og sendte Italias Marco Carnesecchi ut i full strekk ti minutter etter hvilen. Evjen og Jatta ble erstattet av Oscar Bobb og Antonio Nusa i en periode Norge styrte mer.

Nusa fant Hove i boksen, men avslutningen ble blokkert. Så fikk Botheim satt ballen i mål etter lekkert forspill av Nusa. spissen traff ikke rent, men like fullt fikk spissen sitt første mål i 2023.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud på sidelinjen under Norges seier over Italia i EM.

Da åpnet kampen seg. Italia var millimeter unna redusering på en corner, men Norges håp ble ikke slukket.

– Dette er knapt så man tror det at den ikke går i mål, sa NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

Det norske laget var nære på mot slutten, og Italia som trengte scoring, klarte ikke å sette et ordentlig trykk på Norge. Norge har vært med i U21-EM to ganger tidligere: 1998 og 2013. Begge gangene gikk laget til semifinale. Italia på sin side har kun vært hjemme to ganger fra U21-EM siden 1978. Laget har vunnet turneringen fire ganger.