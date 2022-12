Slik ser du Hoppuka og Nyttårshopprennet på TV

Denne romjulen må du kjøre kanalslalåm for å få med deg Hoppuka.

NORSKTOPPEN: Forrige sesongs hoppukevinner, Ryoyu Kobayashi, flankert av Marius Lindvik (2. plass, t.v.) og Halvor Egner Granerud (3. plass).

Den 71. Hoppuka innledes med åpningsrennet i Oberstdorf 29. desember og avsluttes fredag 6. januar i Bischofshofen.

TV-rettighetene her i Norge er delt, og det er TV 3 og TV 2 som viser Hoppuka.

Den har vært arrangert siden 1953 i Tyskland og Østerrike.

Rekordmannen i hoppukesammenheng er Janne Ahonen. Finnen vant sammenlagt fem ganger mellom 1998/99 og 2007/08. Jens Weissflog har fire sammenlagtseirer.

Arne Scheie – som har dekket 42 hoppuker på rad for NRK – mener at både Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud tilhører favorittgruppen i år.

Hold deg oppdatert: Les alt om skihopp på VG her

Les også Følg verdenscupen i hopp for menn 2022/2023 DIREKTE

Hvilken kanal sender Hoppuka?

Hoppuka sendes på TV 2 og TV3, og slik kan du se Hoppuka på TV:

Torsdag 29. desember kl. 16.30: Åpningsrenn i Oberstdorf, TV 3

Søndag 1. januar kl. 14.00: Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, TV 3

Onsdag 4. januar kl. 13.25: Tredje renn i Hoppuka, Innsbruck, TV 2

Fredag 6. januar kl. 16.25: Avslutningsrenn i Bischofshofen, TV 2.

Les også Lindvik sammenlignes med legende: – Oppe med de aller største

Hvilke andre profiler bør man følge med på?

Ryoyu Kobayashi, 26-åringen har hatt en beskjeden sesongstart men vant Hoppuka forrige sesong.

Marius Lindvik, nummer to sammenlagt i forrige sesongs hoppuke.

Halvor Egner Granerud, på pallen i tre av fire renn i forrige utgave og 3. plass i sammendraget.

Dawid Kubacki, den 32 år gamle polakken har vært i en klasse for seg i sesongåpningen.

Stefan Kraft, med to renn i hjemlandet for østerrikeren skal man ikke utelukke 29-åringen.

Anze Lanisek, sloveneren har vært stabilt god i starten på sesongen.

Karl Geiger, tyskeren ble bare slått av Kamil Stoch i Hoppuka 2020/21. På 4. plass forrige sesong.