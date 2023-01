McGrath kjørte ut i Kitzbühel: - Et minefelt

Det ble ingen stor førsteomgang for Atle Lie McGrath (22) som kjørte ut og er ute av slalåmen i Kitzbühel.

FERDIG FOR DAGEN: Atle Lie McGrath kjørte ut i den første omgangen i Kitzbühel.

Allerede etter første mellomtid skrenset McGrath og klarte ikke å holde seg på beina. 22-åringen endte utenfor løypa og i nettet.

Det er tredje gang denne sesongen McGrath ikke klarer å ta seg til finaleomgangen.

– Det var litt spesiell snø i dag. Det føltes ut som det rista fra start og jeg ble ikke komfortabel. Det var rett og slett et minefelt, og det ble veldig urolig for meg. Jeg klarte ikke å holde meg disiplinert nok og det er bare en ting å gjøre, og det er å innse at det ikke er bra nok, var McGraths dom over egen prestasjon.

Lucas Braathen som kjørte ut som tredjemann ligger på en foreløpig andreplass 0,31 sekunder bak hjemmehåpet Manuel Feller på første.

– Neste omgang blir mer disiplinert og skjerpet. Jeg skal lære av de feilene jeg gjorde nå, og så er det bare å kjøre på, sa Braathen til NRK.

Henrik Kristoffersen kjørte en skuffene omgang og ligger på en foreløpig tiende plass.

– I toppen har de fjerna den verste isen som er veldig aggressiv, men i midten av bakken er det helt ukjørbart, sa Kristoffersen.

Følg direkte: Finalomgangen klokken 13:30.