Skistad-trener ba om VM-klarsignal – ski-ledelsen vil vente

GJØVIK/OSLO (VG) Kristine Stavås Skistad (23) fortsetter å imponere. Nå står hun med sterke resultater i to uttaksrenn til VM – og torsdag tok hun NM-gull. Nå mener treneren hun er klar for den største scenen i februar.

– Det hadde vært deilig om hun kunne fått en beskjed, en «tommel opp» om at «nå er du klar, Kristine, nå kan du forberede deg». Nå har hun vært god hver gang hun har stilt på start, sier Lage Sofienlund – Skistads personlige trener.

– Jeg tenker at hun har gode kort på hånden. At hun er klar for et VM nå, det tror jeg få i Ski-Norge er uenig i.

For etter svært tunge år etter gjennombruddssesongen i 2019, har et av Norges største sprinttalenter igjen fått fart på kroppen.

GULL-GLIS: Kristine Stavås Skistad etter sprinten på Gjøvik.

I to VM-uttaksrenn i verdenscupen står hun bokført med to finaleplasser. Samtidig har andre norske sprintere slitt mer med å levere.

Torsdag vartet Skistad opp med en råsterk seier og NM-gull på Gjøvik. Riktignok i fristil. VM-sprinten går i klassisk.

– Det er alltid morsomt. Jeg har jo lyst på en sånn (gullmedalje) i løpet av livet, sier 23-åringen etter bragden.

Nå venter nok et viktig uttaksrenn i franske Les Rousses om en drøy uke. Der venter nok en klassisksprint for norske landslagsløpere i møte med resten av langrennseliten.

Og når VG spør Skistad om hun tror hun får VM-billett etter prestasjonen under NM, svarer hun slik:

– Det skader aldri å vise form. Men så må jeg nok vise noe bra i Frankrike også, sier Skistad til VG.

– Men håper du å få klarsignal nå?

– Vi får ikke det før etter Frankrike, har jeg fått beskjed om. Vi får bare vente.

– Synes du det er greit å vente etter to så gode klassisksprinter som du har gjort og nå NM-gull?

– Ingen kommentar, svarer Skistad.

Hadde det vært Lotta Udnes Weng som var landslagstrener, så hadde svaret vært klokkeklart.

Udnes Weng har hatt en sterk sesong, men måtte torsdag se seg slått av Skistad i sprintfinalen.

– I mine øyne har hun ikke prestert dårlig et eneste sprintrenn i år. Hun har vært solid. Så jeg ville tatt henne ut. Det er ingen tvil om det. Hun har overbevist, sier hun.

MÅTTE SEG SLÅTT: Kristine Stavås Skistad like foran Lotta Udnes Weng under NM-sprinten på Gjøvik torsdag.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad vil ikke gi noen VM-billett til Skistad. Han kommenterer trener Sofienlunds ønske slik:

– Det hadde jeg også ment om jeg var treneren hennes. Vi har en god dialog med hver utøver og også med Kristine. Hun har imponert meg veldig de første uttaksrennet.

– Må hun bevise mye mer sammenlignet med de andre som har gått klassisk sprintrenn i år?

– Alle kan lese resultatliste. Kristine har gjort en god jobb i uttaksrennene som har vært. Mitt tips er å holde frem på den gode måten hun har gjort til nå, sier Svarstad.