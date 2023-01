Saudiaraber betalte over 25 millioner for å se Messi og Ronaldo

Sist stjernene Messi og Ronaldo møttes i kamp var i desember 2020. Torsdag møtes de trolig i en treningskamp, som sendes på VG+ Sport.

STJERNEMØTE: Ronaldos debut for Al-Nassr blir trolig mot PSG og Messi.

Torsdag klokken 18.00 er det avspark i treningskampen der Cristiano Ronaldo og Lionel Messi for kanskje siste gang skal duellere mot hverandre på fotballbanen.

PSG reiser til Saudi-Arabia for spille mot «Riyadh All-Star», som består av et utvalg stjernespillere fra de to saudiske klubbene Al-Nassr og Al-Hilal.

Og det oppgjøret betalte saudiaraberen Mushrif al-Ghamdi dyrt for å se.

Ifølge den tyske avisen Bild vant al-Ghamdi auksjonen med et bud på 2,5 millioner euro, tilsvarende 26,7 millioner kroner, for en VIP-billett til kampen mellom PSG og «Riyadh All-Star».

Pengene fra auksjonen ifølge avisen til en nasjonal veldedighetsorganisasjon.

Al-Ghamdi får ifølge Bild er rekke fordeler med den svindyre VIP-billetten. Han får blant annet tilgang til garderobene og kan ta bilder med stjernespillerne.

Duellen mot Messi og resten av PSG vil være Ronaldos første kamp i Saudi-Arabia. Portugiseren signerte for Al-Nassr i desember, men har måttet vente på å debutere som følge av en karantene fra tiden i Manchester United.

Sist Messi og Ronaldo møttes i kamp var altså i desember 2020, da mellom Barcelona og Juventus. Før det møttes de jevnlig i «El Clásico» mellom Barcelona og Real Madrid.

Messi og Ronaldo har vært i verdenstoppen de siste 15 årene. Tolv av årene har Gullballen blitt tildelt en av dem.

Flere har kritisert Ronaldo-overgangen til den saudiske klubben og kalt det sportsvasking.

«Kjøpet er et ledd i statens forsøk på å styrke eget omdømme og avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbruddene», skrev Amnesty på Twitter da overgangen ble klar.

Ronaldos kontrakt strekke seg fram til 2025.

