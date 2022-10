Norge med drømmetrekning til VM-sluttspillet: – Kunne nesten ikke blitt bedre

Norges gruppe under VM-sluttspillet 2023 er klar. Norge unngikk alle de beste lagene i verden og møter vertsnasjon New Zealand, Sveits og VM-debutant Filippinene.

HAR FÅTT ENKEL GRUPPE: VM-gruppene klare, for Ada Hegerberg og det norske damelandslaget i fotball.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– En kjempegruppe for Norge. Det kunne nesten ikke blitt bedre, uttalte NRK-kommentator Christian Nilssen da gruppen var komplett.

Det er landslagssjef Hege Riise enig i. Hun satt i salen sammen med en liten delegasjon fra Norges Fotballforbund da lagene ble trukket opp fra bollen.

– Jeg føler vi hadde en veldig fin trekning, sier hun til VG og trekker frem at Norge blant annet får åpningskampen i mesterskapet mot vertsnasjonen.

– Det ser jeg på som gøy og det blir en start på VM som jeg gleder meg skikkelig til.

Viktigst av alt for landslagssjef Hege Riise var nok at andreseedede Norge unngikk verdens beste fotballnasjoner- og stormakter som Spania, USA, England, Frankrike, Sverige og Tyskland fra gruppen med førsteseedede lag.

I stedet møter Norge arrangørlandet og nummer 22 på FIFA-rankingen, New Zealand, fra den første potten med lag. Dermed får Norge åpningskampen i mesterskapet.

Det ble også klart at Sveits og Filippinene, rangert som nummer 21 og 53 i verden, kompletterer Norges gruppe.

Slik blir resten av gruppespillet:

Gruppe A: New Zealand, Norge, Sveits, Filippinene.

Gruppe B: Australia, Canada, Irland, Nigeria.

Gruppe C: Spania, Japan, Costa Rica, Zambia.

Gruppe D: England, Kina, Danmark og vinner av play off-sluttspillets gruppe B som blir Senegal, Haiti eller Chile (se faktaboks).

Gruppe E: USA, Nederland, Vietnam, vinner av play off-sluttspillets gruppe A som blir Kamerun, Thailand eller Portugal (se faktaboks).

Gruppe F: Frankrike, Brasil, Jamaica og vinner av play off-sluttspillets gruppe C som blir Taiwan, Paraguay, Papua Ny-Guinea eller Panama (se faktaboks).

Gruppe G: Sverige, Italia, Argentina, Sør-Afrika.

Gruppe H: Tyskland, Sør-Korea, Colombia, Marokko.

VG utvider saken.

KAN SMILE ETTER TREKNING: Landslagssjef Hege Riise, her like før trekningen av gruppespillet til neste års VM.

VM i Australia og New Zealand er første anledning for Norge til å slå tilbake etter et begredelig EM i England sist sommer.

Det holdt ikke til avansement med seier over «amatørene» fra Nord-Irland da Østerrike ble for sterke, i tillegg til et stortap mot England.

Det endte med trenerbytte der Hege Riise kom inn som ny landslagssjef. I VM-kvalifiseringen har hun ledet Norge i de siste kampene og sørget for at laget kvalifiserte seg til neste års sluttspill. Med bare to baklengs, én uavgjort og ni seire på ti kamper.

Slik avgjøres de tre siste plassene i VM-sluttspillet: Hvem som tar de siste tre plassene i VM-sluttspillet avgjøres gjennom et mini-sluttspill i februar der ett lag fra gruppe A, B og C tar seg videre. Fire lag er seedet. Det er Portugal, Chile, Taiwan og Papua Ny-Guinea. Alle disse får en form for fordel i dette gruppespillet. Seks lag er i den useedede gruppen: Thailand, Paraguay, Haiti, Panama, Kamerun og Senegal. Gruppe A:

Kamerun og Thailand møtes til en semifinale. Vinneren møter Portugal til avgjørende finalekamp. Gruppe B:

Senegal og Haiti møtes til en semifinale. Vinneren møter Chile til avgjørende finalekamp. Gruppe C:

Taiwan møter Paraguay mens Papua Ny-Guinea og Panama møtes til hvert sitt semifinaleoppgjør. Vinneren av de to kampene spiller finale om VM-plass.