Vraket fra landslaget - blir koordinator

Henrik Ingebrigtsen (31) er ikke med i 2023-landslagstroppen som friidrettsforbundet vil offentliggjøre tirsdag. Men han har signert en forbundsavtale som koordinator for «Team Ingebrigtsen».

KJENT JOBB: Henrik Ingebrigtsen hjalp Jakob Ingebrigtsen under friidretts-VM i Eugene (bildet) og EM i München i august. Det vil han fortsette med neste sesong.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter han selv overfor VG.

– Jeg har ikke innfridd de formelle kravene for å være på landslaget. Det er en stund siden jeg har oppnådd de nødvendige resultatene, sier han.

Henrik Ingebrigtsen understreker imidlertid at han vil fortsette å satse som toppidrettsutøver, med ambisjon om å bli bedre enn han noen gang har vært. Han sier at han nå formelt sett er å regne som stipendutøver, og - ikke minst - koordinator for opplegget og planene til Jakob Ingebrigtsen (22), Filip Ingebrigtsen (29) og seg selv.

– Det er egentlig ganske beskrivende for det jeg har gjort og det jeg skal gjøre, sier han om den kontraktfestede koordinatorjobben.

Henrik Ingebrigtsen sier at han har ført samtaler om den - formelt sett - nye rollen med Olympiatoppens coach for friidrett, Dag Kaas. Ifølge Henrik Ingebrigtsen har han lagt vekt på at hans satsing som utøver ikke skal lide som følge av oppgaver for andre utøvere, i dette tilfellet brødrene Jakob og Filip.

Derfor har han ikke fått tittelen «trener», som ville blitt vanskelig å oppfylle som aktiv toppidrettsutøver - slik Olympiatoppen har vurdert det.

– Han er veldig opptatt av at jeg ikke skal ofre egen satsing til fordel for Filip og Jakob, sier Henrik Ingebrigtsen.

RÅDGIVER: Olympiatoppens Dag Kaas og Henrik Ingebrigtsen under friidretts-EM i München i august.

– Planen er at vi skal være kompatible sportslig, slik at vi i grove trekk følger samme planer. Med konkurranser og treningsleirer til samme tidspunkter, forklarer han.

Han sier at de tre vil legge planene i samråd, og så vil det være hans oppgave å sørge for at de fungerer i praksis: Fly, hotell, avreise og hjemreise. Han mener at det «mest» handler om god kommunikasjon.

– Jakob og Filip er ikke helt håpløse de heller. Arbeidet for meg vil bli moderat, sier Henrik Ingebrigtsen med tanke på gjennomføringen og hans «ekstrajobb».

Han vil ikke være med Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen når de i slutten av måneden reiser til høydetreningsopphold Flagstaff i Arizona. Henrik Ingebrigtsen mener den typen trening ikke vil være gunstig for ham i den situasjonen han er nå.

Filip Ingebrigtsen konkurrerte i likhet med storebror Henrik ikke særlig mye siste sesong. Årsaken var skader. Filip var på sin side kvalifisert for VM på 1500 meter. Han droppet mesterskapet på grunn av en skade som tvang ham til å bryte 5000-meteren under Bisletts Diamond League-stevne 16. juni.

Henrik Ingebrigtsen var ikke i stand til å kvalifisere seg for VM i juli og EM i august. Filip Ingebrigtsen meldte også avbud til EM i München.