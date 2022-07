Taxisjåfør freser mot Neuers finnerlønn: – En hån

Manuel Neuer mistet lommeboken sin på tur i taxien til Hazir. Etter å ha kjørt over 100 kilometer for å returnere lommeboken, er taxisjåføren svært misfornøyd med den signerte drakten han fikk i finnerlønn.

IMPONERTE IKKE SJÅFØR: Manuel Neuer sendte en signert keeperdrakt som finnerlønn.

Det er til den tyske avisen Bild at taxisjåføren Hazir S. forteller om møtet sitt med den tyske fotballstjernen for noen uker siden. Sjåføren kjørte Neuer og en annen person en kort tur i sentrum av München, og etter endt skift oppdaget han at lommeboken til Neuer lå igjen i bilen.

Han anslår at rundt 800 euro i kontanter, drøyt 8000 norske kroner, og to kredittkort lå i lommeboken. Sjåføren kjørte både til adressen hvor han slapp av Neuer og adressen som var oppført på Neuers ID-kort, som også lå i lommeboken. Neuer var imidlertid ikke å finne, men takket være en forbipasserende fikk Hazir levert lommeboken til Neuers manager.

To uker senere dumpet en Bayern München-drakt, signert av Neuer, ned i postkassen til Hazir. Tysk lov tilsier ifølge tyske Sky Sport en finnerlønn på fem prosent av noe som har en verdi på 500 euro, og ytterligere tre prosent av det overskytende. Altså tilsier det en finnerlønn på rundt 34 euro - 345 norske kroner.

En Bayern München-drakt koster vesentlig mer i klubbens offisielle supporterbutikk, men Hazir er likevel rasende. Det er fordi han hevder han kjørte minst 120 kilometer for å returnere lommeboken, en kostnad som Bild har estimert til 400 euro.

– Finnerlønnen er en hån. Jeg har fire barn. Jeg kan ikke gjøre noe med drakten, sier han til Bild.