Sjefens dom: – Mange som hadde håpet på mer

EUGENE (VG) Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet, legger ikke skjul på at han hadde håpet på to norske medaljer i natt.

– Dette var kanskje sett på som den store norske dagen. Men det må vi ta. Vi har fått en sølvmedalje, og det er fantastisk i et VM, men det er nok mange som hadde håpet på mer, sier Slokvik til VG og resten av det norske pressekorpset.

Gullfavoritt Jakob Ingebrigtsen måtte ta til takke med VM-sølv på 1500 meter etter å ha blitt slått av britiske Jake Wightman, mens dobbelt regjerende verdensmester Karsten Warholm ble nummer syv i finalen på 400 meter hekk.

– Jeg må innrømme at jeg håpet på to medaljer, det hadde jeg troen på også, sier Slokvik.

– Det betyr ingenting, sier Jakob Ingebrigtsen til norsk presse på spørsmål om hvor mye VM-sølvet betyr.

– Jakob har gjort et veldig bra løp. Han gjorde virkelig et forsøk på å løpe fra gutta, men hva han tenker ellers, det får han svare på selv. Han gjorde et veldig bra løp, sier Slokvik.

Kort tid etter finalen ble medaljene delt ut på friidrettsstadion i Eugene, men Jakob Ingebrigtsen lot ikke sølvmedaljen henge mange sekundene rundt halsen før han tok den av.

– Det er gøy å ta medalje og alt det der, men ... Jeg er jo veldig fokusert og jobber hardt mot mine mål. Dette var ikke mitt mål, sier OL-vinneren fra i fjor sommer.

AV MED SØLVMEDALJEN: Jakob Ingebrigtsen lot ikke VM-sølvet henge lenge rundt halsen.

Warholm kom til VM med fire strake mesterskapsgull på 400 meter hekk – to VM-gull, ett EM-gull og ett OL-gull.

Grunnet lårskaden har pådro seg i starten var han likevel ikke den store gullfavoritten før finalen. I stedet var det sett for seg en superduell med brasilianske Alison dos Santos og amerikanske Rai Benjamin.

Finalen endte med gull til dos Santos foran Benjamin. Trevor Bassitt fra USA overrasket med bronse. Warholm ble nummer syv etter å ha ledet etter syv av ti hekker.

SYVENDEPLASS: Karsten Warholm sammen med gullvinner Alison dos Santos.

Slokvik føler med ulsteinvikingen.

– Han blir nok fryktelig revansjesugen. Det er klart han er skuffet, det så du på ham da han kom i mål. Det skal han være også, sier Slokvik.

Sportssjefen, som trøstet Warholm etter syvendeplassen, er åpen om at han ikke så for seg kollapsen til 26-åringen.

– Jeg var overrasket. Han har sett så bra ut, så det var jeg overrasket over. Det er sånn det er, sier Slokvik.

– Det har vært usikkerhet rundt det at han skulle løpe fullt helt inn. Han løp fryktelig fort i en periode i semifinalen, men han hadde ikke prøvd å løpe fort hele veien. Det var man jo spent på, sier sportssjefen.

Warholm-trener Leif Olav Alnes mener de gjorde det eneste riktige. Nemlig å gi full gass.

– Han gikk til og prøvde. Det var helt riktig. Det skal man gjøre tolv av ti ganger. Vi fikk ikke kjørt den planen vi hadde og måtte spille de kortene vi fikk tildelt, sier Alnes til et samlet norsk pressekorps.

Han mener det er lett å være etterpåklok, men forsvarer beslutningen om å la Warholm stille til start, selv om han var redd for at skaden var slått opp igjen i minuttene etter målgang.

