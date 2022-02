Russisk dopingjeger ble fjernet: – Forstår ikke doping av 15-åring

ZHANGJIAKOU (VG) Juri Ganus (57) fikk sparken som RUSADA-sjef etter å ha snakket russiske idrettsledere midt imot. Nå reagerer han på dopingsaken til kunstløpstjernen Kamila Valijeva (15).

OPPSIKTSVEKKENDE DOPINGSAK: Kamila Valijeva og tidligere RUSADA-sjef Juri Ganus.

Tenåringen testet positivt på et forbudt stoff på tampen av fjoråret, men var likevel med på å ta laggull for Russland for en uke siden.

Mandag kom en svært overraskende beskjed fra voldgiftsretten CAS i Sveits: Valijeva får delta videre i OL, tross en positiv dopingprøve. Den midlertidige utestengelsen i påvente av dom er opphevet.

– Jeg forstår ikke motivasjonen for å dope seg hos Valijeva og apparatet rundt henne. Spesielt når utøveren er så ung, sier Ganus til VG.

Han tok over som russisk antidopingsjef etter skandalen i Sotsji. Men i 2020 var det slutt. Da hadde Ganus gjort seg bemerket som en tydelig stemme i kampen mot doping. Og han pratet noen av Russlands mektigste idrettsledere midt imot.

Ganus ble anklaget for økonomisk mislighold og fjernet fra jobben. Mer om det senere.

I dag kaller 57-åringen saken til Kamila Valijeva for «veldig, veldig komplisert».

STJERNEUTØVER: Valijeva har trent i ishallen mens saken hennes har blitt behandler. Her sammen med trenerne Daniil Gleikhengauz and Eteri Tutberidze.

– Jeg vet at Valijeva testet negativt både like før og etter den famøse konkurransen i St. Petersburg 25. desember.

– Jeg er slett ikke naiv, men jeg utelukker ikke at alt dette kan bunne i en konflikt mellom ulike utøvere. Slike skitne triks har blitt brukt tidligere. Men på grunn av den unge alderen hennes, og det eksplosive i det at dopingen er oppdaget i tilknytning til landslaget, så kan det hende at fokus bare blir på trenerne hennes, sier Ganus.

Han snakker med VG på telefon fra Moskva, der han jobber som assisterende professor på et universitet.

– Hele saken er idiotisk og sprø. Det er utrolig synd at en så ung utøver står i sentrum for det som skjer, sier Ganus.

Colorado Springs, oktober 2019: Det har gått to år siden Juri Ganus ble utnevnt til ny antidopingsjef i Russland. Forretningsmannen fra St. Petersburg har en formidabel oppgave foran seg: Han skal ikke bare rydde opp i russisk idrett, han skal også få resten av verden til å tro at han mener alvor.

Denne høsten er han deltager på en konferanse i Colorado i USA, der også VGs journalist er til stede.

Ganus bruker lang tid på et intervju med VG. Og han prater med alt som kan krype og gå av høytstående dopingjegere. USADA-sjef Travis Tygart er på plass. Det samme er norske Rune Andersen og Wada-visepresident Linda Hofstad Helleland.

MØTTE GANUS I USA: Linda Hofstad Helleland.

Alle lar seg forbløffe av Juri Ganus. For russerne ofte har fornektet systematisk dopingbruk, så snakker Ganus om et kulturproblem. Han mener Sotsji-dopingen involverte sportsmyndighetene i sitt eget hjemland.

Og han fortalte VG om hvordan myndighetene virket å overvåke ham.

Høytstående profiler på konferansen lurte på om Ganus hadde planer om å hoppe av. Andre spekulerte i om han jobbet for FSB (tidligere KGB).

– Til å begynne med var alle veldig skeptiske. Og det er jo ikke så rart. Men sakte, men sikkert så fikk folk tiltro til ham. Han bygde tillit gjennom å møte opp på konferanser og holde foredrag. Rusada var i ferd med å bli en troverdig organisasjon igjen, sier Antidoping Norge-topp Anders Solheim til VG.

– Men så fikk han sparken. Og da ble det ... stille der, legger han til.

Moskva/Beijing, februar 2022: Juri Ganus har tatt fatt på et nytt liv. Han befinner seg i Moskva. VGs journalist er i Kina for å dekke OL i Beijing.

Russeren har fortsatt et brennende hjerte for antidoping. Og han er opptatt av sin egen sak. 57-åringen mener han ble fjernet fordi han ble for brysom.

– RUSADA har tidligere vært en av de onde i det russiske dopingsystemet. Derfor så jeg tidlig at organisasjonen var helt nødt til å bli uavhengig. Jeg la opp til det, men Russland er et konservativt land. Det var mange som støttet meg, men ikke de som tok avgjørelsene. Det var et problem, sier Ganus.

SOTSJI: Slik så det ut under åpningsseremonien i 2014.

I løpet av hans år ble 80–90 prosent av de ansatte byttet ut. De unge i RUSADA støttet den nye sjefen. Uavhengighet fra myndighetene skulle sørge for troverdighet i fremtiden.

Men frittalende Ganus fikk problemer oppover i systemet.

I desember 2019 skjedde det som 57-åringen selv tror ble vendepunktet: Voldgiftsretten CAS, i Sveits, fastslo at RUSADA var såkalt «non-compliant» – at de ikke lenger var godkjent av WADA.

Russerne ville ikke utlevere dopingprøver fra et laboratorium i Moskva til uavhengige internasjonale etterforskere.

– Allerede i 2018 sa jeg høyt at vi måtte gi omverden tilgang til dataene i Moskva-laben. Det var et krav fra WADA og det internasjonale samfunnet. Men det var sterke krefter i sving. Noen av oss ville åpne, mens andre ønsket det motsatte, sier Ganus.

I 2020 ble Ganus instruert fra oven om å skrive et brev som sa at RUSADA var uenige i avgjørelsen om å gjøre organisasjonen «non-compliant». Brevet skulle sendes til Verdens Antidopingbyrå (WADA).

– Som daglig leder måtte jeg, som følge av loven, anerkjenne beslutningen til grunnleggerne av Rusada. Jeg skrev under på brevet. Men jeg signerte også mitt eget brev der jeg sa at jeg personlig var uenig. Jeg var kritisk til det første brevet fra grunnleggerne fordi jeg forsto at det ville skade RUSADA og idretten. Og det ble jo bekreftet i CAS i desember 2020.

Bare måneder senere kom det første forsøket på å sparke ham, hevder Ganus.

Den aktuelle laben i Moskva.

Og i august 2020 lyktes motparten i russisk idrett, fortsetter han.

Juri Ganus er ikke full av lovord overfor dem som etterfulgte ham på midlertidig basis. Han er mer optimistisk på vegne av kvinnen som nå leder RUSADA. Hun får stempelet «en kompetent person».

– Uten at man fortsatt jobber for uavhengighet mellom myndighetene og RUSADA, så er det umulig å endre kulturen i det enorme russiske sportsmiljøet, sier Juri Ganus til VG.

– RUSADA må være uavhengig, gjentar han.

De to forgjengerne hans døde på mystisk vis, den ene av hjerteinfarkt i relativt ung alder etter at det ble kjent at han ville skrive bok om hva han hadde opplevd i RUSADA.

MÅTTE GÅ: Ganus.

For drøyt to år siden fortalte Ganus at han opplevde at han ble overvåket av myndighetene i Russland.

– Føler du deg trygg i dag?

Ganus tenker seg om i et par sekunder før han svarer:

– Ja, men jeg forsøker å ha en oversikt over situasjonen hele tiden. Jeg tar forbehold og vurderer alt rundt meg. Men jeg er utenfor systemet nå, selv om det hender at jeg gir kommentarer til folk i idretten, sier 57-åringen.