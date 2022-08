Guardiola til VG etter Haaland-showet: – Gi Erling ballen

ETIHAD STADIUM (VG) Pep Guardiola (51) viste stor kjærlighet til Erling Braut Haaland (22) etter kampen mot Crystal Palace. Det skyldes ikke bare jærbuens hat trick.

SUPERDUO: Erling Braut Haaland og Pep Guardiola ga hverandre en røff klem da førstnevnte gikk av banen seks minutter før slutt.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Guardiola var like euforisk som Haaland og resten av hjemmepublikumet under snuoperasjonen på Etihad. I løpet av 19 minutter i andre omgang scoret Haaland tre ganger og bidro til at de lyseblå gikk fra 0–2-underlege til 4–2-seier, noe som førte til ville gledesscener.

Etter matchen satte Guardiola seg ned på sin vante plass på pressekonferanserommet under hovedtribunen på arenaen. Selv om det var gått 45 minutter virket spanjolen fortsatt fylt av glede, adrenalin – og ikke minst beundring over Haaland.

– Det jeg liker med Erling, selv om vi fortsatt holder på å bli kjent med hverandre, er kroppsspråket. Jeg så det, hvordan han oppildnet lagkameratene da vi lå under. Han er alltid modig. Han gjemmer seg aldri fra kampen. Som spiss er han utrolig. Selv om han ikke får vært nær ballen, vet han likevel alltid hvor den kommer, sier Guardiola til VG, før han fortsetter å dele betraktninger av jærbuen i flere minutter.

– Før var vi ikke et lag som hadde mange comeback. I det siste har vi klart det i kamper som dette. Og vi trenger dette. I fotballen er alt her, sier Guardiola og setter pekefingeren mot tinningen for å illustrere hvor sterk Haaland er i hodet.

Spanjolen spøkte med at han gjerne kunne tatt æren med å trekke frem egen taktikk, men i stedet roste han Haaland og de andre spillerne.

– Til syvende og sist så handler det om å høre på Pep, sier Haaland selv til Viaplay om tidspunktet hvor City lå under med både én og to scoringer.

Da 22-åringen ble byttet ut, ble han ristet og «slått» av Guardiola som var i gledesrus.

– Jeg husker ikke så mye. Det var mest adrenalin fra begge to. Jeg fikk vondt i skuldrene av at han sto og slo meg. Han er en fin mann, sier Haaland og gliser.

LIKTE DET HAN SÅ: Guardiola så at Haaland oppildnet lagkameratene da de lå under.

Underveis i matchen sto den spanske suksesstreneren og kikket på laget. Da så han at Haaland aldri ble demotivert. Nordmannen ga aldri opp, beskriver Guardiola. Og etterpå scoret Haaland tre ganger.

– Vi har snakket om det til spillerne før: Gi Erling ballen, så er han der. Og se på avslutningen hans på det tredje målet. Han skyter ikke, han plasserer ballen i nettet. Mykt, «puff», utenfor keeperens rekkevidde, sier Guardiola og gestikulerer med fingrene opp i luften på en måte som gir assosiasjoner til skuespiller Matthew McConaughey (52) i en av filmen «Wolf of Wall Streets» mest kjente scener.

Lørdag var det Haaland som spilte hovedrollen i det som var nok en stor forestilling. Med seks mål på fire matcher er nordmannen Premier Leagues toppscorer.

– Det sier alt om hvor god han er. Se på tallene. Når du kikker på hvor mange kamper Erling har spilt i karrieren og hvor mange mål han har scoret, er det utrolig, sier Guardiola.

– Det viktigste er han har tilpasset seg perfekt og han er en utrolig ydmyk fyr. Han er en nydelig fyr. Han har masse kjærlighet for spillerne på akademiet, og det betyr mye. Forhåpentligvis vil han være lykkelig i vår tid sammen.