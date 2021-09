Barcelona-treneren kritiseres fra alle kanter: – Ser ikke hva han prøver på

Flere spanske aviser virker sikre i sin sak: Barcelona-manager Ronald Koeman (58) lever på lånt tid. TV 2-kommentator Mina Finstad Berg (31) mener krisen stikker dypere enn den nederlandske manageren.

UNDER PRESS: Ronald Koeman gikk på nok et tap i Champions League med Barcelona onsdag kveld.

– Dette er et resultat av årevis med dårlig planlegging, svake overgangsvinduer, lønnspolitikk og trenerskifter. Summen er en klubb i krise, sier hun til VG.

Barcelona har fått en marerittstart i årets Champions League. Det er 21 år siden forrige gang storklubben åpnet gruppespillet med to tap – det siste et pinlig 0–3-nederlag for Benfica onsdag kveld.

En rekke spanske aviser vier forsider og spalteplass til stortapet og manager Ronald Koeman dagen derpå.

– Det er best å dra, skriver kommentator i Marca Ramiro Aldunate om Koemans fremtid.

– Koeman har taktiske mangler og er ikke i stand til å forandre kamper fra benken. I en normal verden hadde nederlenderen fått sparken i løpet av få timer, men Barcelona har sluttet å leve i en normal verden for lenge siden, skriver kommentatoren videre.

«Henger i tauene», heter det hos Mundo Deportivo.

«Dette er et mareritt», slår Sport fast.

«Koeman sprenger seg selv i Lisboa», lyder det dramatisk fra El Pais, som også tror Koemans dager på Camp Nou er talte.

Også i Benficas hjemland får Barcelona gjennomgå.

«Katalansk helvete», er dommen hos en portugisisk avis.

Finstad Berg tror i likhet med flere spanske medier at Koeman lever på lånt tid. I tillegg til en poengløs start i Champions League, har Barcelona også levert varierende resultater i hjemlig liga. Koeman ble ansatt i fjor sommer, som klubbens tredje manager på tre år, men har til gode å imponere.

Nå er presset på den nederlandske manageren større enn aldri før.

– De mangler en plan, en identitet. Jeg ser ikke hva Koeman prøver på. Mot Granada hadde de 45 innlegg, men ikke én god hodespiller i feltet, sier Finstad Berg

– Spørsmålet er ikke bare om han bør gå, men hvem de kan få inn og om de har råd til å sparke Koeman. De betalte mye for å betale ham løs fra kontrakten med det nederlandske fotballforbundet, og har ikke penger til å betale ham ut, sier fortsetter hun.

Finstad Berg poengterer at manageren langt ifra er Barcelonas eneste problem. Onsdag publiserte radiokanalen COPE tall over La Liga-klubbenes lønnstak. De illustrerer Barcelonas fall.

I fjor hadde klubben 382,7 millioner kroner til rådighet for å betale spillerne. Nå er det bare 97,9 millioner på samme konto. Det utgjør en forskjell på 285 millioner kroner, og forteller mye om hvorfor Barcelona så seg tvunget til å la klubblegenden Lionel Messi gå.

– Denne krisen er kjempedyp. Det er så mange ting, ikke bare det sportslige. Med lønnstaket som ble offentliggjort, ser man hvor dyp den økonomiske krisen er og hvor avhengig de var av å kvitte seg med spillere i sommer. Det har enormt lite handlingsrom, og det kommer de til å ha i lang tid, sier Finstad Berg.

Fotballekspert og TV 2-kommentator Mina Finstad Berg.

Til sammenligning er Real Madrids lønnstak 7,5 ganger høyere. Totalt seks klubber har mer lønningspenger å rutte med enn Barcelona. De økonomiske problemene lar seg ikke løse i en håndvending, og Finstad Berg tror Barcelona-supporterne må stålsette for trøbbel over lengre tid.

– De må forberede seg på en ny hverdag. Messi kamuflerte mye, og selv om de fremdeles har flere gode spillere, må man forberede seg på en mellomsesong hvor man glemmer trofeer. Hvordan fremtiden ser ut, kommer helt an på hvilke grep de gjør nå, mener hun.

