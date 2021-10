Saltnes mister resten av sesongen: – Veldig tungt

Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes er langt nede etter skadesmell. Til VG forteller 28-åringen at han gruer seg til å følge gullkampen fra sidelinjen.

MISTER RESTEN AV SESONGEN: Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

– Det var veldig tungt å få beskjeden. Jeg hadde et lite håp om at det ikke skulle være så ille, men jeg så situasjonen i reprise i går og da skjønte jeg egentlig at det ikke var bra, sier Ulrik Saltnes til VG.

NRK meldte om saken først.

28-åringen, som har spilt 20 av Glimts 21 eliteseriekamper denne sesongen, ble skadet i europacup-kampen mot CSKA Sofia på torsdag. I dag fikk han svarene på den medisinske undersøkelsen. Leddbåndet i kneet er røket.

Saltnes var forberedt på at beskjeden om skadeomfanget skulle være negativ.

– Når du ser kneet gå inn sånn, så er det sjelden bra, sier Saltnes om TV-bildene han fikk se søndag.

Med sine syv mål og to målgivende har Saltnes vært viktig for Glimt denne sesongen. De gulkledde kjemper om å forsvare seriegullet fra i fjor.

Nå gruer kapteinen seg til å følge den tette gullkampen i Eliteserien fra sidelinjen.

– Det blir helt forferdelig. Jeg gruer meg, for det var forferdelig allerede nå mot Stabæk. Det er ganske mange spennende kamper som kommer fremover. Det blir veldig kjipt for meg, men det ser ut som om guttene takler det veldig bra, sier Saltnes.

Til Avisa Nordland forteller Saltnes at det ikke blir operasjon, men kun opptrening. Den vil ta mellom seks og åtte uker før han er tilbake, og da er sesongen i Norge over.

– Jeg har ikke fått nærmere info enn det om hvor lenge jeg blir ute, men det har ikke så mye å si når jeg ikke rekker slutten av sesongen. Da blir det en ny oppkjøring uansett og om det er i slutten eller i begynnelsen av en måned der har ikke så mye å si, sier Saltnes til VG.

