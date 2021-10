Bohinen og Sarpsborg enige om å skilles: – Ikke vits i å utbrodere

SARPSBORG (VG) Etter at det ble klart at Lars Bohinen (52) ikke skal fortsette som Sarpsborg-trener neste år, har de blå i det gamle Østfold tatt to kruttsterke seirer og er på vei mot ny kontrakt.

SARPSBORG-SJEF: Lars Bohinen i kampen mot Brann tidligere denne sesongen.

– Avtalen med Lars Bohinen utløper 31. desember 2021, og de to partene har besluttet å ikke forlenge samarbeidet, het det i pressemeldingen som ble sendt ut den 18. oktober.

– Vi skal ikke jobbe mer sammen, og det er kanskje det riktige, sier Lars Bohinen til VG etter 2–1 seieren over Vålerenga torsdag kveld.

– Sarpsborg har ikke gitt deg noe tilbud, og du har ikke signalisert at du vil fortsette?

– Sånn kan du si det, ja.

Lars Bohinen antyder at han «kanskje er litt mer avslappet» etter at det ble klart at han ikke skal fortsette.

– Vi har ikke møtt hverandre på alle parametere, sier han.

– Kan du utdype det?

– Nei, det er ikke vits i å grave mer i det. Vi har bestemt oss for å skille lag, og er godt forlikt med det. Vi trenger ikke grave i beslutningsgrunnlaget.

Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen sier det slik:

– Jeg tror vi lar det ligge med pressemeldingen vi sendte ut. Det er ikke noe dramatikk i avgjørelsen. Partene var enige om en kort kontrakt. Den kunne selvfølgelig ha blitt forlenget, men der og da ble vi enige om at vi ikke skulle fortsette sammen.

– Bohinen snakker om at det ikke har vært treff «på alle parametere»?

– Som sagt står det i pressemelding det som vi vil meddele. Det er ikke vits i å utbrodere. Hvis du ser hvordan laget fremstår nå, så har vi truffet bra på noen punkter også. Seieren betydde mye både for Lars og meg, som begge har spilt for Vålerenga. Dette var j... gøy for Lars.

– Er dere fornøyd med Bohinen?

– Vi er fornøyd med jobben som han gjør. Han jobber hardt. Etter en dritdårlig 2019-sesong med noen dårlige beslutninger, blant annet av oss på ledernivå, var vi ikke innblandet i noe som helst i fjor, og også i år ser det ut som vi styrer ganske greit mot vårt 10. år på rad i Eliteserien. Vi bygger stein på stein i denne klubben.

Bohinen vil gjerne avslutte bra som Sarpsborg-trener.

– Jeg ønsker å ha et bra forhold til spillerne og at de får muligheten til å være i Eliteserien også neste år.

– Hva tenker du om din egen fremtid?

– Jeg har lyst til å fortsette å være trener. Det er drivkraften.

– Internasjonale ambisjoner?

– Sånne tanker har jeg ikke gjort meg, men hvis jeg får muligheten, så tar jeg den. Forhåpentligvis er det plass til min erfaring i norsk fotball, sier Lars Bohinen.

PS: Bohinen overtok Sarpsborg etter svenske Mikael Stahre etter fire serierunder i år. Stahre overtok IFK Göteborg, mens Bohinen var ledig på trenermarkedet etter å ha fått fyken i Aalesund underveis i sunnmøringenes rekordsvake 2020-sesong.

