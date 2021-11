Sogndal samler ansatte etter hjertestansen: – Vi må være tålmodige

Hjertet til Sogndal-spiller Emil Pálsson (28) stoppet under kampen på Fosshaugane Campus mandag kveld. Nå venter spillere, trenere og ledere på oppdatering fra sykehuset om hvordan det går med kameraten deres.

ALVORLIG: Islandske Emil Pálsson ble liggende livløs under oppgjøret mellom Sogndal og Stjørdals-Blink mandag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Vi samler de ansatte nå. Så tar vi en prat om det som skjedde og hører hvordan folk har det. Vi skal være sammen, forteller kontaktperson Geir Inge Heggestad til VG tirsdag morgen.

– Vi har ikke fått noen ny medisinsk status på Emil, annet enn at han var i live da han ble flydd fra Sogndal til Haukeland i går kveld. Vi må være tålmodige og vente på en ny status. Den kommer en gang i dag, men vi vet ikke når, sier Heggestad.

Han er til vanlig arrangementssjef i Sogndal. Da Pálsson ble liggende livløs på kunstgresset 12 minutter ut i oppgjøret mot Stjørdals-Blink, sto Heggestad i spillertunnelen ved sidelinjen og så hva som skjedde.

– Jeg oppfatter ganske raskt at dette er alvorlig. Noen oppfattet det som at han holdt seg for nesen, som at han hadde fått en albue eller noe sånt. Jeg forsto raskt at dette var noe mer, forteller Heggestad.

Pálssons bror, Stefan, har lagt ut en melding om broren på Twitter, som VG har fått tillatelse til å gjengi.

«Jeg elsker deg, ser deg i morgen», skriver Stefan, som nå er på vei til Bergen.

I 2011 falt daværende Brann-spiller Carl-Erik Torp (37) om på samme stadion. Siden den gang har Sogndal holdt på prosedyrer som bidro til å redde Torp.

– Du går rett i et annet modus når du opplever at det er så alvorlig. Det er ekkelt. For det er uforutsigbart. Så forholder man seg til den prosedyren. Ambulansepersonell kom veldig raskt ut på banen. Etter det handlet det for oss å organisere indre bane og få bort spillertroppen, sier Heggestad, før han fortsetter:

– Det var en enormt rask responstid. Vi har sett det på internkameraet vårt også.

Ut fra det VG kan se, tar det rundt syv sekunder fra dommeren ber om hjelp til Sogndal-lege Anders Rosø er på plass ved Pálsson. Ute på banen er det Rosø som leder arbeidet med å gjenopplive den islandske midtbanespilleren som er på lån fra eliteserieklubben Sarpsborg 08.

– Det så veldig profesjonelt håndtert ut fra mitt ståsted. Vi har også fått utrolig masse gode tilbakemeldinger på hvordan vi håndterte situasjonen. Vi hadde med oss prosedyren fra 10 år tilbake med Torp. Den har vi stått ved. Men ingen situasjoner er like, sier Sogndal-lederen.

I 2011: Daværende Brann-spiller Carl-Erik Torp ble hentet av ambulansehelikopter etter å ha fått hjertestans på Fosshaugane Campus.

Litt senere blir Pálsson kjørt bort i ambulanse og fraktet til Haukeland universitetssykehus i Bergen i helikopter. Nå håper alle på gode nyheter i timene som kommer.

I mellomtiden vil Heggestad takke fotballfamilien.

– Jeg har lyst til å takke Fotball-Norge for den støtten vi har fått i går kveld og i morgentimene i dag. Reaksjonene fra folk, både de som var på stadion, de som satt hjemme og hele fotballfamilien har vært helt fantastisk. Når sånne ting skjer, står fotballen unikt samlet. Det tør jeg å påstå, sier han.

– Vi skjønner at folk er opptatt av hvordan det går med Emil. Vi skal komme med informasjon så fort som mulig utover dagen, forteller Heggestad.

Publisert Publisert: 2. november 2021 09:31 Oppdatert: 2. november 2021 09:45