Casper Ruud: Gjør ikke som verdens fire beste

OSLO TENNISARENA (VG) Verdens fire beste tennisspillere bor i Monte Carlo. Casper Ruud (22) har vurdert flere alternativer for bosted.

KLAR FOR DAVIS CUP: Casper Ruud er med når Norge møter Ukraina i tennisturneringen i anlegget på Hasle i Oslo fredag og lørdag. Her fra pressetreffet onsdag.

Men stabilt god temperatur, veldig lavt skattenivå og verdens beste tennisspillere i nabolaget var ikke nok til å friste Ruud vekk fra Norge.

– Jeg kommer nok til å holde meg her i Norge de neste årene. Det er her jeg trives best. Det er mange som flytter til Monaco av skattemessige grunner, åpenbart, sier Ruud til VG.

Han flyttet til Mallorca for tre år siden for å trene ved Nadal-akademiet, men tidligere i år kjøpte han leilighet på Frogner i Oslo, og det er der han skal ha base.

– Jeg har vært inne på tanken med ulike scenarier. Men jeg har landet her i Norge og tenker å bli her, antagelig hele karrieren, sier Ruud.

MED VERDENS BESTE: Casper Ruud (t.v.) spilte mot Novak Djokovic i den første kampen i ATP-sluttspillet i Torino tidligere denne måneden.

Her bor verdens åtte beste tennisspillere:

1. Novak Djokovic fra Serbia, Monte Carlo

2. Daniil Medvedev fra Russland, Monte Carlo

3. Aleksander Zverev fra Tyskland, Monte Carlo

4. Stefanos Tsitsipas fra Hellas, i Monte Carlo

.5 Andrej Rublev fra Russland, i Moskva

6. Rafael Nadal fra Spania, på Mallorca

7. Mario Berrettini fra Italia, i Monte Carlo

8. Casper Ruud fra Bærum, i Oslo

– Jeg har det helt fint i Norge med å betale skatt. Levestandarden er det viktigste for min del, og det er alltid hyggelig å komme hjem til Norge, sier Ruud.

Ruud er ranket som nummer åtte i verden. Han har nettopp spilt mot både Djokovic og Medvedev i ATP-sluttspillet i Torino i november. Ruud har tatt fem titler i år. Han har vunnet 55 kamper og tapt 17. Han er ikke redd for at fremgangen ikke skal fortsette, fordi han velger Norge.

– Jeg har kommet til det nivået jeg er på nå ved å være relativt mye hjemme. Jeg har bra trening her. Jeg kan spille med Viktor (Durasovic), jeg har Joachim Bjerke som er treningspartneren min. Også har jeg faren min, selv om vi ikke spiller mye sammen lenger, men det er mye vi som trener og spiller kan gjøre likevel, sier Ruud.

Og det er mange som vil trene med Ruud, snart kommer finske Emil Ruusuvuori, som er ranket som nummer 94 i verden, til Oslo i tre-fire dager for å trene med 22-åringen.

TAKK FOR KAMPEN: Casper Ruud (t.h.) takket Daniil Medvedev for kampen etter tapet i semifinalen i ATP- finalespillet i Torino.

Nå er han i Norge for å spille Davis Cup mot Ukraina sammen med Viktor Durasovic. De møtte pressen på tennissenteret på Hasle i Oslo onsdag ettermiddag.

Ruud tror ikke han taper noe mot sine konkurrenter ved å bo i Norge. Han har uansett veldig mange reisedøgn. Men han ta grep for å få gode forberedelser på våren, da fungerer det dårlig i Norge.

– Spesielt med oppladning på grus i mars og april, da er det ikke så gunstig å være her, sier Ruud til VG.

Etter Davis Cup i Oslo skal Casper Ruud ha ferie. Da reiser han til varmere strøk. Før han avslutter året med en showturnering i Abu Dhabi 16.-18. desember.