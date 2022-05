Samuel (24) var jevngod med Verstappen og Leclerc – så byttet han idrett

LAS VEGAS (VG) Samuel Oram-Jones var et stort racingtalent, men ble «tvunget» til å bytte sport. Lørdag ble NFL-drømmen knust på draftscenen i Vegas, samtidig som hans tidligere lagkamerater topper Formel 1-sammendraget.

RACINGTALENT: Den amerikanske fotballspilleren Samuel Oram-Jones har skapt overskrifter i England denne våren, men ikke på grunn av idretten han satser på. Han innrømmer til VG at han tenker på valget han tok som 18-åring hver eneste dag.

– Jeg tenker hele tiden på hva som hadde skjedd om jeg hadde fortsatt racingkarrieren, sier en åpenhjertig Samuel Oram-Jones til VG.

Han var en del av McLaren-stallen, kjørte simulator for RedBull Racing, vant Lewis Hamilton True Grit-prisen to ganger, og ble tidenes yngste sjåfør i Formula BMW Talent Cup som 13-åring.

Så tok han et valg som endret fremtiden.

– Valget ble egentlig tatt for meg. Jeg måtte gå på skole for å kunne bidra i familiebedriften senere i livet, så det var det jeg gjorde. Samtidig var det tungt for meg, for sport hadde vært en del av livet mitt hver eneste dag, og plutselig var det over, sier han til The Mirror.

TALENTER: Samuel Oram-Jones var en del av Intrepid Driver Program, sammen med George Russell og Max Verstappen (innsirklet).

Han la fra seg racinghjelmen som 18-åring, og fant frem en annen type hjelm med polstring og gitter. Samuel ville bli amerikansk fotballspiller.

I USA er det nemlig mulig å kombinere skole og sport på et høyt nivå, og slik ble amerikansk fotball introdusert for briten.

Først ved Vanderbilt University, deretter ved University of Southern California (USC), to meget høyt respekterte skoler med gode fotballag.

– Det er definitivt likheter ved motorsport og amerikansk fotball, spesielt som running back. Jeg prøver å komme meg fra A til B raskest mulig, og prøver å ikke treffe noe på veien, sier han.

– Det er også noe med å ha på en hjelm, og at ting beveger seg raskt rundt deg. Det er ganske likt.

NY HJELM: Oram-Jones trives også med en ny type hjelm på hodet. Foto: USC Athletics

Men selv om han har kommet lenger enn de fleste innen amerikansk fotball, så er det liten tvil om at han kunne kommet enda lenger om han hadde fortsatt med motorsport.

Det gjør at han rett og slett må boikotte Netflix-suksessen Drive to Survive.

– Drive to Survive-greiene? Jeg klarer ikke se på det. Det gjør så vondt, fordi jeg skulle vært der. Jeg kan ikke se på det i det hele tatt, sier 24-åringen.

Han er fortsatt god venn med Williams-sjåfør Alex Albon og vokste opp sammen med Lance Stroll. Han har kjørt på lag med George Russell, Max Verstappen og Charles Leclerc – og vært jevngod med alle.

– Hvordan er det å se dine tidligere lagkamerater Leclerc og Verstappen kjempe om løpsseirer i Formel 1?

– Det er moro å se. Jeg synes det er interessant å se hvordan kjørestilen deres ikke har endret seg så mye siden jeg kjørte mot dem, de er bare mer finstilt nå.





LAGKAMERATER: Charles Leclerc (t.v.) og Sam Oram-Jones. Foto: Privat

Og om tilfeldighetene ville det annerledes kunne han kanskje kjørt mot dem i Miami Grand Prix neste helg. Han ga seg på ingen måte fordi han ikke var god nok.

– Da jeg var lagkamerat med Leclerc for eksempel, så kjørte jeg helt jevnt med ham på trening. Nå ser jeg han vinne Formel 1-løp på TV, og jeg tenker at «det kunne vært meg», sier han til Coast Reporter.

Det siste gokart-løpet han kjørte kom han på 2. plass bak Callum Illott (nå Indycar). På 5. plass kom George Russell (Formel 1). Lando Norris (Formel 1) var i klassen under.

– Mange av Formel 1-sjåførene var jeg helt på høyde med, om ikke bedre. Så jeg tenker absolutt «hva om..?», men det er ikke noe jeg kan gjøre med det nå. Nå er jeg veldig takknemlig for å ha kommet i den posisjonen jeg er, og nå satser jeg alt på amerikansk fotball. Jeg vil gjøre alt for å lykkes, sier han til VG.

I USA har han fått hjelp av NFL-legenden Frank Gore (38) for å finpusse teknikken som running back.

– Frank Gore tok meg under vingene, så jeg har vært veldig heldig. Han mener jeg er en god spiller, og mener jeg kan spille i NFL, sier han.

LEGENDE: Frank Gore, her for San Francisco 49ers i Super Bowl i 2013, har spilt 241 NFL-kamper, og er den som har løpt tredje flest yards gjennom tidene.

Men Oram-Jones fikk aldri spille en offisiell kamp for hverken Vanderbilt eller USC. Litt på grunn av uflaks, uerfarenhet og litt på grunn av et beinbrudd og covid-19.

Likevel hadde han et lite håp om å få navnet sitt ropt opp fra NFL Draft-scenen i Las Vegas lørdag formiddag lokal tid.

262 navn ble lest opp i tur og orden på «The Strip» denne helgen. Samuel Oram-Jones var ikke et av de.

– Draftprosessen har vært utrolig lærerik. Det har vist meg hva som skal til for å leve som en proff. Planen min er fortsatt amerikansk fotball, og jeg vil gjøre alt i min makt for å fortsette den planen, sier han.

INGEN DRØMMEKVELD: Samuel Oram-Jones ble ikke draftet i Las Vegas denne helgen.