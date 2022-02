Iversen parkert på førsteetappen: – Det blir godt å komme hjem

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Emil Iversen (30) skulle vise landslagsledelsen at vrakingen tidligere i OL var feil. I stedet fikk han det enormt tøft under den første stafettetappen. Selv er han usikker på om han burde gått.

– Dette var dessverre litt for dårlig. Jeg er glad for at det ikke røynet mer på, for det var tungt overalt. Pellegrino og tyskeren var bra, men det var for dårlig av meg å ikke henge med der. Jeg mangler det siste giret, sier Iversen til Discovery.

Ute ved 8,7 kilometer hadde nemlig også italienske Federico Pellegrino parkert Iversen og Norge. Opp den siste bakken hang Iversen med hodet, og avstanden økte for hver meter som gikk.

– Nå er det alvorlig langt frem til russerne, sier Tor Arne Hetland hos Discovery.

Avstanden ved veksling var 34,4 sekunder til russiske Alexej Tsjervotkin. Luken til Pellegrino og Janosch Brugger var på ti sekunder.

VEKSLET MED LUKE: Russiske Tsjervotkin sendte Aleksandr Bolsjunov ut på andreetappen med en solid luke i front.

Iversen var tidlig i trøbbel på etappen.

– Vi har bare gått et kvarter, jeg vet ikke om jeg tør å se noe mer av denne førsteetappen, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Det var ved passering på 5,4 kilometer. Da var avstanden fra russiske Alexej Tsjervotkin ned til Iversen på 21 sekunder.

Luken hadde vokst seg større og større siden russeren rykket etter drøye 3,5 kilometer.

– Nå er Norge i trøbbel. For en form russeren viser, skrek Bjørn da Tsjervotkin rykket.

Lundby-stikk til Iversen

Etter å ha tapt stort på den første etappen under herrestafetten søndag morgen, har Maren Lundby vært ute med en beskjed til Iversen på Twitter.

– Hva med litt mer rumba og litt mindre rolig langkjøring neste år, @emilivers? skriver hopperen.

Meldingen kommer etter at Iversen gikk hardt ut mot Lundby i høst, hvor han stilte spørsmålstegn rundt Lundbys deltakelse i realityprogrammet «Skal vi danse» foran en OL-sesong.

Senere kom det frem at Lundby ikke kom til å delta i OL på grunn av utfordringer med vekten idretten krever, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte.

Iversen gikk senere ut og beklaget uttalelsen.

– Bare humor. Det håper jeg alle forstår. Jeg er ikke i OL en gang, sier Maren Lundby til VG.

– Godt å komme hjem

Iversen fikk naturlig nok spørsmål om han burde gått etappen.

– Jeg vet ikke. Jeg ble tatt ut og da må man gjøre så godt man kan. Vi burde hengt på russerne. Det klarte jeg ikke. Dette var under pari, sier Iversen til Discovery.

Iversen har som kjent blitt vraket til samtlige distanser, senest til 15-kilometeren. Han er usikker på om dagens utfall kunne blitt annerledes om han hadde flere renn i beina.

30-åringen innrømmer at det har vært tøffe dager etter at han gikk uttalte at han følte seg dolket i ryggen av langrennsledelsen. Han mener han var blitt lovet plass på 15-kilometeren.

– Det blir bare spekulasjoner. Det har vært spesielle dager. Sånn sett er jeg glad for å gå renn, selv om det er skuffende å ikke gå bedre. Under forutsetningene gikk det helt greit. Det har vært mye rart som har skjedd denne sesongen.

– Har dere lagt bak dere det som skjedde opp mot 15-kilometeren?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det som har skjedd, har skjedd. Vi får håpe at det ikke skjer igjen, så får jeg finne ut hvordan jeg skal håndtere det. Det var kanskje riktig lag som gikk på 15-kilometeren. Det blir godt å komme hjem, sier Iversen.

Etter noen turbulente uker, fikk Iversen uventet tillit på første etappe for Norge i uværet i Kina:

Det var Iversens tredje mesterskapsstafett for Norge. Under OL i Pyeongchang i 2018 fikk han derimot ikke tillit. Da gikk Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo inn til gull.

Inne ved veksling til andre etappe ved Pål Golberg, var avstanden på hele 34,4 sekunder opp til ROC.

Luken fra Iversen og opp til Italia og Tyskland på ti sekunder.

– Jeg er ikke så overrasket over at Iversen slapp russeren, for han er åpenbart ikke i sin beste form. Da hadde han gått 15 km. Russeren gikk fort på andrerunden, sier Pellegrino til VG.

Stafetten pågår fortsatt!