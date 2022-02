Forloveden fikk en perfekt bursdagsgave: – En vanvittig prestasjon

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Nils Jakob Hoff (37 år i dag) så forloveden Therese Johaug gå inn til sitt første individuelle OL-gull. Bursdagsgaven kunne ikke vært bedre.

SUPERPAR: Therese Johaug og Nils Jakob Hoff forlovet seg i høst. Lørdag tok langrennsløperen sitt første individuelle OL-gull.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Vi er litt emosjonelle vi også. Det var den siste som manglet. Dette er et stort øyeblikk, sier Hoff kort tid etter at Therese Johaug gikk i mål i ensom majestet på 15 kilometer med skibytte.

I mål tok Johaug til tårene. «Den siste som manglet» er dalsbygdingens første individuelle OL-gull. Det kom i en alder av 33 år.

– Det var dette som var det store målet. Det var utrolig rått å se den prestasjonen, forteller Hoff, som ble forlovet med Johaug i høst.

Han så løpet i sofaen sammen med Johaugs bror, Karsten. Det gikk ikke helt rolig for seg underveis mens langrennsstjernen ristet av seg konkurrentene.

– Det gikk for seg slik du tror det var, sier Hoff om stemningen i stua.

Også hjemme i Dalbygda var det full jubel:

Han beskriver dagens gull som «den største konkurranseopplevelsen» i Johaugs karriere. Det sier ikke rent lite for en av tidenes mest suksessfulle langrennsløpere.

Hoff var selv profesjonell roer i en årrekke og vet godt hva som har krevdes av Johaug for å nå det store målet.

– Det som ligger bak er bare en helt unik jobb. En vanvittig prestasjon, konstaterer han.

Therese Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, er imponert over hvordan Johaug har brukt erfaringen sin til å takle all usikkerheten som har preget det norske landslaget og den norske OL-troppen med coronasmitte inn mot mesterskapets første øvelse.

– Det var jo til gull, for å si det sånn. Det var fantastisk, sier han til VG om rennet til 33-åringen.

Johaug tok sitt første OL-gull da hun var med på det norske stafettlaget som tok gull i 2010. 12 år senere kom det andre gullet og det første individuelle gullet.

– Når du har vunnet alt annet og er i hennes alder, så må du finne nye motivasjoner. Dette har vært veldig enkelt å bruke, og det har vært motoren og drivkraften inn mot de siste sesongene. Det her er en enorm lettelse.

– Nå kan hun slippe ned skuldrene og virkelig nyte, så langt det lar seg gjøre på et hotellrom i Kina, resten av OL. Det blir en glede.

NÆR STØTTESPILLER: Pål Gunnar Mikkelsplass har jobbet tett med Therese Johaug de siste årene.

Treneren sier at gullet kom enklere enn hadde sett for seg. I rennene før jul var det flere tette kamper mellom Johaug og svenske Frida Karlsson, men den svenske yndlingen endte nede på femteplass i lørdagens renn.

– Man skal ikke være cocky i en slik stund, men det jeg har visst, er at i de rennene før jul var ikke Therese på sitt beste. At hun ville heve seg inn mot OL, det var vi helt sikre på. Men samtidig så kunne vi ikke være sikre på hvor mye konkurrentene ville heve seg. Det lå litt i kortene, at når Therese kommer i god form, så skal de andre ha store problemer med å være med.

– Nå har hun gullet, og har ingen byrder på skuldrene sine. Det er definitivt Therese som nå har det psykiske overtaket, og nå gjelder det å ta vare på det, sier Mikkelsplass om øvelsene som venter for Johaug.