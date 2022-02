Sandbech vurderer å legge opp: – Har vært med mange nok ganger

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Det gikk ikke veien for Ståle Sandbech (28) og Mons Røisland (25) i slopestyle-finalen. Nå vurderer Sandbech å gi seg som konkurransekjører.

NEST SIST: Ståle Sandbech ble nummer 11 i finalen.

Sandbech debuterte i OL i 2010 som 16-åring, og tok sin første OL-medalje da slopestyle sto på OL-programmet for første gang i 2014. Nordmannen ble da nummer to, og ble nummer fire i slopestyle fire år senere.

Mandag ble det en ellevteplass, og nå kan karrieren som konkurransekjører være over.

28-åringen bommet i alle de tre forsøkene han hadde i løypen, og måtte se at han ble stående med 39,66 poeng og ble nummer elleve. I målområdet bukket den rutinerte kjøreren til TV-kameraet.

– Du bukket da du gikk ut her, var det et slags farvel?

– Ja, mest sannsynlig, ja. Jeg har vært med mange nok ganger nå, tror jeg, sier han til VG.

– Kan det ha vært din siste slopestyle?

– Det er vanskelig å si det, men mest sannsynlig. Kanskje jeg plutselig dukker opp , men det blir et annet fokus fremover.

Sandbech sikret seg OL-plassen i midten av januar, men uttalte i etterkant at han var usikker på om han ville dra til OL. Det gjorde han til slutt, men nå kan det altså være en snarlig slutt på karrieren som konkurransekjører.

SØLV FOR ÅTTE ÅR SIDEN: Ståle Sandbech tok OL-sølv i slopestyle i 2014.

– Det er mange deler av snowboard jeg ikke har utforsket nok. Jeg har utforsket konkurranser. Jeg var 16 i første OL jeg var med på, og jeg har holdt på i internasjonale konkurranser siden jeg var 14. Jeg har holdt på lenge, sier Sandbech.

– Det er også vanskelig å henge med. Hadde det ikke vært like mye snurring, hadde jeg kanskje hatt mer motivasjon for å fortsette med konkurranse.

– Er det riktig å si at du vurderer å gi deg med konkurranse?

– Ja, fast. Hadde jeg vært på pallen her i dag, så hadde det nok vært det siste.

Lagkameraten Marcus Kleveland forteller at Sandbech har «snakket litt» om at han kanskje vil legge opp.

– Det er selvsagt kjipt. Han er en veldig fin kar å ha i gruppen. Han er eldstemann og tar vare på oss yngre. Det blir trist å ikke ha ham med på konkurranse, om han bestemmer seg for det. Han har hatt en sinnssykt bra karriere innenfor konkurranse.

SURT: Mons Røisland sier det var små marginer som skilte fra et mulig pall-løp.

Røisland ble best av de norske kjørerne med en syvendeplass. Røisland hadde sitt beste score i andre run, hvor han fikk 63,33 poeng.

– Det er jævlig skuffende. Det er supersurt og irriterende. Dritt, rett og slett, hvis man kan si det. Det er så marginalt det vi driver med. Noen ganger går det ikke din vei, og dessverre klarte hverken jeg eller Ståle, eller Marcus (Kleveland, som røk ut i kvalifiseringen) det her. Det viser hvor små, hårfine feil vi hadde. Det er irriterende, sier Røisland til VG.

– Jeg lærte meg et nytt triks på trening i dag, som jeg aldri har gjort før. Det var veldig opptur, og er et triks jeg skal med meg i Big Air. Det som var surt var at jeg falt på triks jeg kan veldig godt, og som jeg ikke var bekymret for. Det er jo en klassiker det, men det er irriterende, sier Røisland.

I kampen om gullet satt kanadieren Max Parrot standarden tidlig i første run, og fikk følge av landsmannen Mark McMorris, italienske Emiliano Lauzi, regjerende olympisk mester Redmond Gerard og hjemmehåpet Yiming Su i tetkampen. Gerard var i ledelsen etter at alle hadde kjørt gjennom løypen første gang, men i det andre forsøket viste Parrot seg virkelig frem.

Med en score på 90,96 tok han en soleklar ledelse. Hjemmehåpet Su var nær ved å komme seg opp på samme score som Parrot, men måtte nøye seg med 88,70 poeng.

Dermed var det Parrot som hadde ledelsen før siste run, hvor kanadieren var først ut av utøverne i toppen. Der bommet Parrot, som tok OL-sølv i 2018, og han måtte dermed vente i spenning. Mark McMorris leverte bra i sitt siste run, og med 88,53 poeng hoppet han opp til tredjeplass og sikret bronsen i tredje OL på rad.

Sist ut var Yiming Su, men han klarte ikke å forbedre sin egen score. Dermed ble det gull til Parrot. I 2019 ble det kjent at 27-åringen hadde fått kreftformen Hodgkins lymfom, men allerede under X Games i Norge 31. august samme år var han tilbake og tok gull i Big Air.

– Det er helt rått det han har vært gjennom. Han har kommet tilbake fra kreft og å stå slik han gjør - han er en maskin på brettet. Han imponerer, sier Røisland.

I forkant av mesterskapet var Marcus Kleveland, som har vunnet to gull i X Games i slopestyle tidligere og tok sølv i øvelsen i X Games tidligere i vinter, ansett som det største norske gullhåpet, men 22-åringen klarte ikke å ta seg videre fra kvalifiseringen.

Kleveland, Røisland og Sandbech skal alle kjøre Big Air senere i mesterskapet. Kvalifiseringen der er 14. februar, med finalen dagen etter.