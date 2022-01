Tross Thingnes Bø-nedtur: – Blir skummel i OL

27 dager før den første OL-distansen er Johannes Thingnes Bø (28) i villrede og tom for ideer.

SLITER: Johannes Thingnes Bø har fått litt å tenke på etter en sesong hvor prestasjonene har variert.

Etter fem bom og 21. plass – sesongens tredje dårligste resultat – på søndagens jaktstart i Oberhof var Thingnes Bø langt nede. Det verste av alt: Han hadde ingen god forklaring.

– Jeg er tom for ideer, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nå må jeg bare håpe på et mirakel, for det er ikke noe som er uprøvd, sa 28-åringen til NRK.

Mandag reiser han hjem til kone og barn på Kongsvinger, mens resten av landslaget drar på høydeopphold i Italia. Det har vært «plan A» hele tiden. At han skulle reise hjem etter sin dårligste helg på 10 år, som han selv uttrykte det, var ikke en del av planen.

– Det så ganske svart ut, men jeg får håpe han ikke blir i det svarte hullet så lenge – for det er muligheter der. Johannes har vel aldri møtt så tøff motgang som nå, men han er en kriger, oppsummerte NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen etter å ha hørt Thingnes Bø sin ærlige analyse under en måned før sesongens høydepunkt, OL.

– Må ikke svartmale

Sportssjef Per-Arne Botnan i skiskytterforbundet er heller ikke så veldig bekymret for mannen som har vært verdens beste skiskytter tre sesonger på rad.

– Det beste hadde jo vært at alt fungerte optimalt. Da hadde han vært tryggere, samtidig er det ikke så mye som skal til. Johannes sier selv at han er i villrede, men fysisk sett fungerer det jo bra. Med noen småjusteringer er jeg sikker på at han blir skummel i OL, sier Botnan til VG.

– Han må ikke svartmale altfor mye selv om helgen ikke var perfekt. Nå får han en uke hjemme før konkurransene i Anterselva og så et høydeopphold før OL. Da tror jeg han skal være godt «preppet» inn til OL.

Johannes Thingnes Bø ønsket søndag kveld ikke å snakke med VG, men han har én beskjed:

– Tro meg, OL blir bra!

28-åringen skal trene for seg selv hjemme på Kongsvinger før han søndag reiser til Anterselva.

– Hvis han føler at han trenger hjelp eller ønsker noen økter med oppfølging så har vi muligheten til å få til det. Vi kan følge han opp hvis han trenger det. Det er litt opp til han, sier Per-Arne Botnan.

Fysisk god

Hjemme i Kongsvinger må Johannes Thingnes Bø forsøke å forbedre liggende skyting. Denne sesongen er treffprosenten på beskjedne 78,2. På stående er den langt bedre med 86,4 prosent.

Resultatene etter 11 verdenscuprenn denne sesongen bekrefter også at jevnheten og stabiliteten fra i fjor er borte:

2020/21: 522 verdenscuppoeng, to seirer én 2. plass og tre 3.-plasser, snittplassering: 3,45.

2021/22: 343 verdenscuppoeng, én seier og én 3. plass. Snittplassering: 13. plass.

Bekreftelsen på at det ikke er noe i veien med den fysiske formen kom på sprinten i Oberhof fredag. Da var det bare Tarjei Bø som var raskere i sporet enn Thingnes Bø.

Den dagen var problemet at 28-åringen bare traff på halvparten av skuddene ...