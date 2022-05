Bonsaksen vraket Vålerenga – supporterne fortviler: – Bare jævla vondt

Alexander Bonsaksen gjør retur til Fjordkraft-ligaen etter nesten åtte år i utlandet. Men han droppet muligheten for å spille for Oslo-klubben i sitt hjerte.

VENDER HJEM: Alexander Bonsaksen og Silje Norendal, her på rød løper under Elle-festen i 2019.

For selv om Vålerenga ifølge nitten.no gjorde et siste fremstøt onsdag formiddag for å sikre en Bonsaksen-retur til Jordal og Oslo øst, bekrefter Frisk Asker i stedet at de har kommet til enighet med 35-åringen.

– Bare jævla vondt

Det får Jonas Ilseng Almaas i hockeygruppa til Klanen til å fortvile. Han orket ikke se på pressekonferansen der Bonsaksen ble presentert i Asker-klubbens ishall.

Landslagsbacken er nemlig ingen hvem som helst i Vålerenga. Det var der han tok steget fra juniorspiller til to perioder på øverste nivå. På den tiden ble han også et kjent ansikt for klubben utad gjennom TV-serien «Iskrigerne».

– Det er først og fremst bare jævla vondt at en så stor profil velger Frisk Asker foran Vålerenga. Sånn som situasjonen er hos oss nå, så man kan også forstå hvorfor det blir sånn, sier Almaas oppgitt.

– Mange er frustrerte

Han viser til at Vålerenga hockey står uten sportssjef, hoved- og assistenttrener på A-laget. Han mener ingenting er på plass for å drive en konkurransedyktig ishockeyklubb. Supporterlederen slår fast at ganske mange i miljøet kjenner på de samme følelsene som ham selv.

– Det er ikke gladsaker på løpende bånd om dagen. Jeg tror ganske mange er frustrerte over situasjonen. Mange forventet at ting skulle gå av seg selv på «nye Jordal». At det skulle bli bøtter (trofeer) i bøtter og spann. Det har det absolutt ikke blitt. Man sitter med et inntrykk av at ting skulle gå av seg selv. Det viste seg at det ikke skulle, sier han.

Arnold Nybo, styreleder i VIF hckey elite har ikke besvart VGs henvendelser.

Fakta Alexander Bonsaksens karriere: 2005–2009: Vålerenga

2009–2011: Modo (Sverige)

2010–2011: IF Sundsvall (Sverige)

2011–2013: Rögle FK (Sverige)

2013-2015: Vålerenga

2014–2017: Tappara (Finland)

2017–2018: Iserlohn Roosters (Tyskland)

2018–2022: KooKoo (Finland) Les mer

AVSLUTTET FINLAND-EVENTYR: Alexander Bonsaksen, her avbildet under en kamp for finske Tappara i 2015.

I Asker var imidlertid stemningen en helt annen. Sportssjef Vidar Wold presenterte Bonsaksen på en toårskontrakt. Etter å ha fått ordet, benyttet landslagsbacken anledningen til å skryte av at Frisk Asker har opptrådt svært ryddig i prosessen fra starten av.

– Det er ikke noen tvil om at Asker er seriøse, innledet Bonsaksen, før han fortsatte:

– De samtalene jeg har hatt og fått forklart strategien for klubben og organisasjonen, målsetningene og at de vil bli et topplag og vinne... Det trigger meg veldig. Med de forutsetningene som er her, med fantastisk ny hall, en organisasjon som blomstrer og som drives profesjonelt fra topp til tå, det skal bli veldig gøy.

Forklarte klubbvalget

Anledningen for å hente Bonsaksen skjer etter at han har bestemt seg for å avslutte et nesten åtte år langt utenlandseventyr, hvor de siste tre var i Finland.

35-åringen, forloveden Silje Norendal og datteren har nemlig pakket flyttelasset for å slå seg til ro i Norge igjen. På presseseansen onsdag ble ikke Bonsaksen spurt om hvorfor han droppet Vålerenga, men ble spurt om hva som var hovedgrunnen bak klubbvalget. Han uttaler at det handler om totalpakken Frisk Asker kunne tilby.

I det ligger blant annet muligheter for jobb.

– Jeg er 35 år, jeg skal ikke spille hockey i 20 år til. Jeg har fått barn. Jeg må tenke i andre baner enn bare det som skjer på isen. Jeg vet også fra tidligere kompiser som har spilt her, at de har fått som jobber via Frisk. Jeg visste de hadde muligheten til å hjelpe meg med den biten. Det er hovedgrunnen, sier han.

PS: Bonsaksen kommer ikke til å spille årets VM-sluttspill for Norge i Finland på grunn av småskader. Han vil likevel figurere som ekspert for Viaplay-sendingene i forbindelse med mesterskapet.