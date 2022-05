Casper Ruud vant nervedrama: Møter Djokovic

(Denis Shapovalov – Casper Ruud 6–7, 5–7) Etter en dramatisk og sterk seier mot nummer 16 på ATP-rankingen kan Casper Ruud (23) lørdag møte verdensener Novak Djokovic (34) i Roma.

STERK SEIER: Casper Ruud til semifinalen i Italian Open.

Publisert Publisert I dag 18:32

Kvartfinalen mot fire måneder yngre og to centimeter høyere Denis Shapovalov (23) ble som ventet uhyre jevn. Kanadieren slo torsdag gruskongen Rafael Nadal ut av ATP Masters 1000-turneringen i den evige stad.

Fredag brukte Ruud ingen evighet, men to timer og 19 minutter på å slå ut Shapovalov etter fantastisk serving – og en rekke misbrukte muligheter til å bryte kanadierens serve.

– I visse tilfeller blir man frustrert, men man prøver å holde det inni seg. Det var mye stang ut på «break»-ballene, men heldigvis var det stang inn på slutten, som avgjorde seieren her, sier Ruud til Eurosport – og sier han forsøkte å skjule sin frustrasjon overfor motstanderen.

Sent fredag kveld vant Djokovic mot Felix Auger-Aliassime. 7-5, 7-6 kom etter en kamp med samme dramatikk og spill i øverste verdensklasse.

For to år siden møtte Ruud nettopp serberen i semifinalen av denne turneringen. Da yppet Ruud seg i første sett, men Djokovic vant til slutt 7–5, 6–3.

– Det hadde vært gøy å prøve å få en revansje, sier Ruud om møtet med mannen med 20 Grand Slam-titler.

– En tøff motstander, enda en gruss-spesialist - selv om han har forbedret seg på hard courten. En veldig god motstander og en fin fyr. Vi har et godt forhold, men i morgen handler det om å vinne, sier Djokovic om Ruud til arrangøren.

Lørdagens kamp er stipulert til å begynne kl. 19.30 og vises på Eurosport og Discovery+.

Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev møtes i den andre semifinalen lørdag. Turneringen avsluttes søndag.

TAPTE: Casper Ruud møtte Novak Djokovic også i semifinalen på Roma-grusen i semifinalen for to år siden.

Casper Ruud har hatt en periode med mer motgang etter finaletapet i Miami for 18-årige Carlos Alcaraz 3. april. Nordmannen falt mest av alle de 25 topprankede på sist ATP-ranking – fra 7. til 10. plass.

I forrige uke røk han ut av Madrid Open i 2. runde mot 77.-seedede Dusan Lajovic.

– Det er små marginer. I fjor fikk alt min vei. Jeg reddet matchballer her og der. Jeg klarte å vinne kamper. Etter Miami så har det tippet litt imot. Det må jeg bare akseptere. Det skjer i all idrett. Spesielt i ballidrett, det er små marginer, sa Ruud til Eurosport før Italian Open.

Fakta Ruud på grus 2022 ATP Masters 1000 i Monte Carlo: Ut i åttedelsfinale mot Grigor Dimitrov (ranket som nummer 29).

ATP 500 i Barcelona: Ut i kvartfinale mot Pablo Carreño Busta (ranket som nummer 19).

BMW Open i München: Ut i kvartfinale mot Botic van de Zandschulp (ranket som nummer 40).

ATP Masters 1000 i Madrid: Ut i sekstendelsfinale mot Dusan Lajovic (ranket som nummer 77). Les mer

Torsdag leverte han solide takter da Jenson Brooksby ble slått i to strake sett.

Ruud avverget en breakball mot seg tidlig, men dramatikken mot Denis Shapovalov startet for alvor etter 35 minutter av det først settet.

Casper Ruud hadde startet med sterk serving og fikk fire breakmuligheter i kanadierens servegame på stillingen 3–4. Men Shapovalov reddet seg unna gjennom et par fantastiske ballvekslinger.

Men settet gikk til tiebreak. Akkurat som da Ruud slo Shapovalov i Genève i fjor. Nordmannen klaget tidlig til hoveddommeren om en linjedommer som sto farlig nær racketen hans på forehandsiden.

GOD I ROMA: Casper Ruud til en ny semifinale i en ATP Master 1000-turnering.

Ruud ledet 3–1, men Shapovalov spilte mektig tennis og skaffet seg settball. Den avverget Ruud i egen serve med hastighet på 199 km/t.

Via en superheldig ball på nettkanten skaffet han seg settball i egen serve. Den var den jevngamle mannen i rosa sjanseløs på. Dermed var første settet sikret med 9–7 i tiebreak etter 70 minutter med høy intensitet.

– Han har vært veldig smart, kommenterte Discoverys ekspert Christer Francke om Ruuds taktiske valg med mange lange returer sentralt i banen.

NEDKJEMPET: Denis Shapovalov tapte igjen for Casper Ruud.

Snarøya-karen fortsatte med bunnsolid serving i det andre settet. Igjen kom to muligheter for break på stillingen 3–4 til Ruud, men Shapovalov avverget begge og holdt servegamet.

I stedet var det Shapovalov som skaffet seg settball i Ruuds servegame. Men Ruud slo tilbake og vant gamet. Så fikk Ruud dagens tredje mulighet til bryte serven til kanadieren, men klarte ikke å utnytte hele åtte nye muligheter for gameballer til kampens aller første break.

På breakball nummer ni traff Denis Shapovalov nettet og ballen spratt ut til 5–6-ledelse for nordmannen etter et game som varte i et kvarter!

Dermed kunne Casper Ruud serve semifinaleplassen hjem.

Han avgjorde – typisk for dagen –med et rent serve-ess.